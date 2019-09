Kamu értékelésekkel árasztották el a TripAdvisort a legmenőbb szállodák

Tömegével találtak kamunak tűnő ötcsillagos értékeléseket a TripAdvisor legjobbra értékelt szállodáinak felhasználói értékelései között egy brit fogyasztóvédelmi szervezet kutatói. A Which? Travel tíz város legjobbra értékelt szállodáinak értékeléseit nézte át. Csaknem negyedmillió értékelést átnézve arra jutottak, hogy az átvizsgált száz hotelből hét értékelései egyértelmű kamunak tűnnek, de számos más hotel esetén is erős a gyanú. 15 esetben ilyen kamu értékelésekkel hirdették a szállodákat a szájton.

A kutatók rengeteg esetben találtak olyan értékeléseket, amit olyan felhasználó írt, aki se előtte, se utána nem értékelt semmi mást az oldalon. Egy kairói szálloda értékeléseinek például 80 százaléka ilyen volt. Miután a Which? Travel jelentette ezt a TripAdvisornak, a szájt el is távolította a "Legjobb Kairóban" bélyeget a szálloda oldaláról.

A Which? Travel szerint a tíz legjobbra értékelt Las Vegas-i szálloda közül kettő is volt, amelyeknél 40 százalék fölötti az ilyen, csak azt a szállodát értékelő felhasználók aránya.

A Which? Travel szerint ebben a TripAdvisor is felelős, aminek lépéseket kéne tennie az ilyen átverések ellen, mivel ezzel félrevezetik olvasóikat. (Via The Telegraph)