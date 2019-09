Négy koraőszi nap

Aztamindenit, de hűvös lett mára virradóra a Duna-Tisza közén! Van, ahol hajnalban csak 7 fokot mértek, miközben a nyugati határvidéken és Budapesten ennél már most is tíz fokkal melegebb van. Délelőtt aztán már fordul a kocka, az előrejelzések szerint ugyanis a nyugati határszélen nem is nagyon lesz melegebb annál, mint ami most van: délelőtt 16-19 fok várható csak ott, és eső. Közben a most még fagyos Duna-Tisza közén 20-22 fokig, a délkeleti végeken pedig akár 23-24 fokig is melegedhet.

A nyugati határon délutánra se javul a helyzet, továbbra is 20 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, miközben az ország középső és keleti részein a 25-28 fokot is elérheti, és ezeken a vidékeken délután még napsütésre is számíthatunk.

Este enyhe lehűlés várható, a hétvégén pedig záporokkal, zivatarokkal tarkított, de enyhe, 23-25 fokos koraőszi időnk lesz, ez hétfőn is kitarthat még.