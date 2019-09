Bajba került egy magyar fotóriporter Líbiában

Elraboltak egy magyar fotóriportert Líbiában, jelentette a Rai News a líbiai LANA hírügynökségre hivatkozva. A LANA beszámolója szerint Szabó Gergely Huang Vietet Tripoli belvárosában, az Abu Ghraiba mecsethez közeli River Hotelnél rabolta el egy fegyveres csoport. A hírügynökség szerint egy videó is készült Szabóról, amelyen elrablói Allah Akbar kiabálásra próbálják rávenni. Egy fotót is közöltek róla, amin Szabó egy bozontos szakállú, terepruhás férfi mellett áll.

A LANA beszámolója szerint "profi fegyveresek" rabolták el, a HVG szerint a líbiai egységkormány is azt mondta, hogy hozzáértők követték el az emberrablást.

Időközben azonban ennek ellentmondó beszámolók is érkeztek. A Libya Observer szerint Szabót nem rabolták el, hanem megsebesült egy dróntámadásban, amit a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló Kalifa Haftar tábornok erői intéztek. Eszerint a beszámoló szerint Szabó nincs súlyos állapotban. Egy képet is közöltek róla, amin egy kórházi ágyon ül, bepólyázott vagy begipszelt hüvelykujjal.

A HVG megpróbálta telefonon keresni Szabót, de a mobilja ki volt kapcsolva. A külügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Szabó Gergely Hoang Viet 2006 és 2011 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanult, Köztársasági Ösztöndíjban is részesült, 2011-től 2018-ig pedig egy ügyvédi irodánál dolgozott. A Shutterstock gyűjteményében több fényképe is van, ezek egy része Ukrajnában és Izraelben készült. (Via HVG, Index)