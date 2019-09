Mindenki megnyugodhat, szép hetünk lesz

2019. szeptember 10., Margit híd, budai hídfő. Fotó: akiraly

Jó reggelt kívánok, most még bőven elkél egy kisebb kabát, vastagabb pulóver - van, ahol csak 7 fokot mérnek, de a legmelegebb vidékeken sincs több éppen 13 foknál -, napközben viszont csodálatos májusunk lesz.

Délelőtt még csak az ország déli, napsütötte részein lesz csak 18-20 fok, a többin be kell érnünk szórványos napsütéssel és 15-16 fokkal, de délutánra már ezeken a borultabb tájakon is vidám 21-23, a délkeleti részeken pedig már 24-25 fok is lesz.

A hét hátralevő részében pedig még ennél is kellemesebben alakulnak a dolgok. A minimumhőmérséklet a következő napokban 7-8 fok körül alakul majd hajnalonta, napközben viszont akár 27-28 fok is lehet majd. Jellemzően száraz, és többnyire napos időnk lesz.