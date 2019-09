Megszökött egy hírhedt román alvilági figura házi majma

A Főtér arról számolt be, hogy Bukarestben megszökött egy házi majom, ami román források szerint az egyik leghírhedtebb román alvilági figura, Nuţu Cămătarué. Az állat az V. kerületben mászkált, benézett egy családi ház udvarára is, amit fel is vett a gazda, mielőtt hívta a hatóságokat.

A csendőrök persze nem voltak kellően felszerelkezve, így hiába kergették, de később az állatvédőknek sem sikerült befogni az állatot órákon át. Bukarest főpolgármestere, Gabriela Firea is tréfálkozott az ügyben: „Remélem nem lesz könnyes az állat szeme a parlagfűtől.” Végül egy diófán ülve találták meg, és altatópuskával kábították el a majmot.

A márciusban újra szabadlábra helyezett, több gyilkossági kísérlettel, zsarolással, emberrablással és uzsorázással vádolt Cămătarunak több egzotikus állata is volt már: egy 2013-as házkutatáson 4 oroszlánt és 2 medvét (!) vittek el a rezidenciájáról, a nyomozók szerint azokkal ijesztgette az adósait. (Főtér)