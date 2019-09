6,5 milliárd dollárért vehet amerikai vadászgépeket Lengyelország

Lengyelország 32 darab F-35-ös, ötödik generációs vadászgépet vásárolhat, ha az amerikai törvényhozás is hozzájárul az üzlethez. Az amerikai kormány szerdán már rábólintott az üzletre.

Az F-35-ös az amerikai légierő legmodernebb, többfunkciós vadászgépe, aminek a fejlesztése több száz milliárd dollárjába került eddig az Egyesült Államoknak, és amiből csak az USA legközelebbi szövetségesei vásárolhatnak. Hogy mennyire féltik a gépet, azt jelzi, hogy Törökországot a nyáron már megfenyegették azzal, hogy kirúgják a programból, amennyiben orosz légvédelmi rendszereket vásárol.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán közölte, hogy formálisan is értesítette a kongresszust a javasolt fegyverzeteladásról. Az ügylet - mint a külügyi közlemény fogalmaz - "egy NATO-szövetséges biztonságának erősítésével támogatja az Egyesült Államok nemzetbiztonságát és külpolitikai törekvéseit is". A kommüniké Lengyelországot Európa gazdasági fejlődése és politikai stabilitása számára fontos államnak nevezi. (Via MTI)