Mégis elhiszi a tudósoknak az ausztrál természetikatasztrófa-miniszter, hogy az ember okozza a klímaváltozást

Két napjába telt a természeti katasztrófák elhárításáért és megelőzéséért felelős miniszternek, hogy teljesen meggondolja magát klímaváltozás ügyében. David Littleproud kedden még írásba adta az ausztrál Guardiannek, hogy a maga részéről fogalma sincs róla, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység okozza-e.

Csütörtökön viszont már azt állította, elfogadja, és "mindig is elfogadta" a tudomány álláspontját arról, hogy a klímaváltozás az emberi tevékenység következménye. "Én csak egy szerény fickó vagyok mindössze 12 évnyi oktatással, de készen állok elfogadni azt, amit a tudósaink állítanak" - mondta a lapnak.

Littleproud kedden amúgy arról értekezett, hogy a klímavitában "mindkét oldalon vannak szélsőséges vélemények", pedig annak arról kéne szólnia, hogy "egészséges levegőt akarunk-e lélegezni". A kérdésre, hogy miért kerüli ki azt a kérdést, hogy a klímaváltozást az emberiség okozta, írásban azt felelte, hogy ő nem tudja, hogy az ember okozta-e a klímaváltozást. Ezt aznap még élőszóban is megerősítette. A Sky News érdeklődésére válaszolta azt, hogy "őszintén, nincs véleményem a kérdésben". (Via The Guardian)