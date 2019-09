Ellopták az aranybudit Churchill szülőházából

Az éjjel ellopták Winston Churchill szülőházából, a Blenheim Palotából az egymillió fontot érő, 18 karátos arany vécét, aminek még az ülőkéje is aranyból volt.

A vécé nem a ház tartozéka, a műalkotás egy időszakos kortárs művészeti kiállítás egyik tárgya volt. "A műalkotást egyelőre még nem szereztük vissza, de mindenre kiterjedő nyomozást folytatunk a megtalálására és a felelősök igazságszolgáltatás elé állítására" - nyilatkozta a Guardiannak Jess Milne nyomozó a Temze-völgyi rendőrségtől.

Egy 66 éves férfit már őrizetbe vettek az ügyben.

A tolvajok jelentős károkat okoztak magában a palotában is, mert a vécé eltávolításával sikerült elárasztaniuk azt. Maurizio Cattelan alkotásának ugyanis pont az a lényege, hogy egy tényleg működő vécét öntött 18 karátos aranyból, amit a kiállítás látogatói használhatnak is. Az alkotás címe amúgy America, és tavaly New Yorkban hangos sikert aratott.

A Blenheim Palota Marlborouh hercegének hagyományos otthona. A kiállításért a herceg féltestvére, Edward Spencer-Churchill, a Blenheim Művészeti Alapítvány alapítója volt felelős. Ő a kiállítás megnyitója előtt még azzal viccelődött, hogy a vécét "nem egyszerű ellopni". "Egyrészt be lesz kötve, másrészt a tolvajnak fogalma se lesz róla, hogy ki használta utoljára a vécét, és mit evett". Ez alapján mondta a Timesnak, hogy "nem, nem tervezem őriztetni". (Via The Guardian)