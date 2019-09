Ha még egy kicsit élveznék a nyarat, akkor feküdjenek rá erre a hétvégére

Jó reggelt kívánok, csodálatos napunk lesz időjárás szempontjából. Már most is kellemes az idő, országszerte jellemzően 17-19 fok van, és délutánra 23-26-ig is felmelegedhet. Egy-két futózápor előfordulhat, de jellemzően száraz, többnyire napos időnk lesz.

Vasárnap, ha lehet, még ennél is kellemesebb lesz. A csúcshőmérséklet ugyan csak 25 fok körül alakul, de túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, ahogy hétfőn is, amikor akár 28 fok is lehet. De sajnos hétfő már munkanap, ahogy a kedd is, amikor a meleg mellé csapadék is társul már.

Szerdától aztán beköszönt az ősz, legfeljebb 20 fok körül alakul onnantól a csúcshőmérséklet.

Szóval mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy töltsön némi időt a szabadban.