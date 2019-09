Az egyetemi felvételik szigorítása ellenére sem ugrott meg nyelvvizsgákra jelentkezők száma

Bár a felsőoktatási felvételi szigorításával jövőre már csak középfokú nyelvvizsgával rendelkezőket vehetnek fel főiskolákra és egyetemekre, egyelőre még sem a nyelvvizsgákra, sem a nyelvtanfolyamokrta jelentkezők száma nem ugrott meg, írja a Magyar Nemzet.

Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke szerint az elmúlt időben inkább csak az tapasztalható, hogy egyre többen választják a külföldi továbbtanuláshoz is használható nemzetközi nyelvvizsgákat, de a vizsgázók száma összességében nemhogy nem nőt, tavalyhoz képest talán még csökkent is. Az egyesületi elnök szerint sok szülő és diák még mindig kivár, mert nem tudják, hogy biztosan mindenkire vonatkozni fog-e az új szabály, illetve, hogy miként változik a felvételi pontszámítási rendszer.

"Aki olyan tudásszinten áll, hogy a középszintű 'sima' nyelvi érettségit le tudja tenni mondjuk közepes vagy jó eredménnyel, annak a B2 szint eléréséig biztos, hogy több mint egyévnyi nyelvtanulásra van még szüksége. Sőt, egy év akkor is kell, ha valaki kizárólag a nyelvvizsga megszerzésére koncentrál. De a középiskola utolsó éve ennél sokkal feszítettebb, hiszen a többi tantárgyból is fel kell készülni az érettségire, illetve a felvételi vizsgákra. Ilyen körülmények között biztos, hogy még több időre van szükség" - mondta Rozgonyi. (Via MTI)