Elszálltak a héliumárak

Mint egy elszabadult születésnapi lufi, úgy emelkedik idén a hélium ára. "Egyre csak feljebb és feljebb" - mondta a BBC-nek Steve Durnfurd, a Balloons of London nevű cég igazgatója. Mint mondta, idén már háromszor emelkedett a hélium ára, alkalmanként 8-10 százalékkal.

Az áremelkedés nem csak a buliipart sújtja, héliumra a gyógyászatban és az elektronikai iparban is nagy szükség van. Például héliumot használnak az MRI készülékekben is, de a gáz a mélytengeri búvárkodásnak és kísérletező tudósoknak is nélkülözhetetlen.

A héliummal nem kereskednek a világ nagy tőzsdéin, így nincs globális irányára. De a gáz világpiacát elemző Kornbluth Helium Consulting nevű cég alapítója, Phil Kornbluth szerint is "rendkívül sokat emelkedett az árfolyam rövid időn belül". De, mint mondta, mivel nincs világpiaci ára a gáznak, így az nagyon változékony a világ különböző részein. Nagyban függ attól, hogy a vásárló mennyire van közel a forráshoz, és hogy hány közvetítőn át jut hozzá. Attól is függ, hogy csepfolyósított, vagy légnemű állapotában jut hozzá a gázhoz.

Mindazonáltal Kornbluth szerint "azt biztosan lehet állítani, hogy 50-100 százalékkal emelkedett az ára".

Az áremelkedés Kornbluth szerint részben annak tudható be, hogy az amerikai kormány, amely 2013 óta rendszeresen értékesített stratégiai héliumkészleteiből a világpiacon, tavaly augusztus óta nem tartott aukciót, és a tervei szerint 2021-ig nem is fog. Az utolsó aukción ennek megfelelően jelentősen felverték az árakat a vevők, éves szinten 135 százalékos drágulást okozva. Kornbluth szerint a drágaság jövőre enyhülhet, amikor a jelenlegi héliumszűkén oldani fog az, hogy a várakozások szerint Algéria és Katar is belép a piacra, és 2021-ben Oroszország is csatlakozhat hozzájuk.

Addig is David Cole-Hamilton, a St. Andrews Egyetem vegyészprofesszora átmenetileg betiltaná a héliumos lufikat, hogy a meglévő készleteket inkább a gyógyászatban használhassák. (Via BBC)