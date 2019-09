Megvan, ki lesz Jakab Zsuzsanna utódja a WHO regionális igazgatójaként

Hans Klugét jelölik az ENSZ Egészésgügyi Világszervezete, a WHO európai regionális igazgatói posztjára, jelentették be kedden Koppenhágában, a szervezet regionális vezetői értekezletén. Bár hivatalosan majd csak januárban nevezik ki, de ezzel biztossá vált, hogy ő lesz Jakab Zsuzsanna utódja. Jakab márciusig volt a WHO európai regionális igazgatója, azóta a világszervezet főigazgató-helyettese.

Kluge 24 éve dolgozik a közegészségügyben. Karrierjét háziorvosként kezdte Belgiumban, majd az Orvosok Határok Nélkül (MSF) tagjaként Libériában és Szomáliában dolgozott. Részt vett a volt Szovjetúnió börtöneiben indított tbc-program kidolgozásában, a WHO délkelet-ázsiai irodájának munkatársaként az észak-koreai és a mianmari tbc-, AIDS- és maláriaprogramok kidolgozásában is részt vett. Az elmúlt évtizedben a WHO európai regionális szervezetének munkatársaként a közegészségügyi rendszerek átalakításán dolgozott, része volt a közösségi alapú ellátórendszer kiépítésében Görögországban a gazdasági összeomlás éveiben.

Kluge mellett még öt ország, Örményország, Ausztria, Bulgária, Grúzia és Törökország jelöltje volt versenyben a posztért. Kluge a jelölését követő beszédében azt ígérte, hogy munkája során az európai tagállamok kormányaitól kapott visszajelzésekre fókuszálva kíván tevékenykedni, melyekről a jelölésért folytatott kampánya során tájékoztatták. (Via WHO)