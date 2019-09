Matolcsy György szerint annyit adott a jegybank az országnak, mint az Európai Unió

Matolcsy György jegybankelnök szerint Magyarország már egy másik ország, mint 2019 őszén volt. Erről a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), az EY és a Figyelő közös, BÉT50 nevű konferenciáján beszélt.

A Világgazdaság tudósítása alapján Matolcsy azt mondta, az ország a 21. század mindhárom fontos, kihívásokkal teli területén jól vizsgázik. Ezek a geopolitika, a technológia és a pénzügyi világ.

Ami a geopolitikát illeti, Matolcsy szerint ebben Magyarország 2010 óta jól teljesít, amiben a világ vezető hatalmai is érdekeltek. „Magyarország erre épít” – mondta.

A technológia területén Magyarország használja az elmúlt 200 év sikertörténeteinek receptjeit:

az angolszász modellt, ahol a pénzügyi vállalkozások állnak a középpontban,

az európai szociális piacgazdasági modellt, ami az állam és a piac okos szolidáris szövetsége és

az ázsiai modelleket is: erős állami iparpolitikára épít a külföldi működőtőkére támaszkodva.

„Mi mindenkitől használunk valamit” - mondta. Szerinte Magyarország jól használja a pénz világát is, és kell is neki, hiszen innen indult a legutóbbi válság. „Jól oldottuk meg a költségvetési fordulatot, a monetáris politikai fordulatot, az államadóssági fordulatot” - mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

Szerinte egyértelműen felzárkózási pályán vagyunk,

a mediterrán országokhoz képest legalább 25 százalékkal, Franciaországhoz, a skandináv országokhoz vagy Ausztriához képest 15-20 százalékkal, és még Németországhoz képest is 15 százalékkal zárkóztunk fel. Azt mondta, az ehhez szükséges források nagy részét az Európai Unió adja, a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban összesen 10200 milliárd forintot. Ez nettó 8 ezer milliárd, ugyanis mi is fizetünk be. Viszont 2018 év végéig