Titokban felvették, ahogy egy prostituálttal csalja a nőjét, majd 5 millió forintot kértek a szexvideóért

A Békéscsabai Járási Ügyészség társtettesként elkövetett zsarolás bűntettének kísérlete és különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat 3 nő és 3 férfi ellen, akik egy titokban felvett szexvideóval zsaroltak meg egy férfit.

A férfit egy 27 éves és egy 29 éves nagykamarási prostituált csalta csapdába, akik az interneten hirdették magukat, és egy gyulai lakásban várták a kuncsaftokat. Idén június 10-én, a hajnali órákban egy férfi hívta fel a honlapon magát Szandra néven hirdető 27 éves nőt, és 6 órára találkozót beszéltek meg a lakásban.

Csakhogy mielőtt a férfi megérkezett volna, a két nő egy mobiltelefont állított be a szobában, amivel titokban felvették a szexet, hogy később a videóval zsarolhassák a férfit, akiről azt gondolták, hogy jó anyagi helyzetben van. Három nappal később aztán a 27 éves nő azzal hívta fel a férfit, hogy a lakás főbérlője a tudtán kívül videófelvételeket készített róluk, és a segítségét kérte, nehogy kiderüljön, mivel foglalkozik. Rövid idő múlva a 29 éves nő is felhívta a férfit, de ő már azzal fenyegette, hogy a felvételt megmutatja a feleségének, illetve feltölti az internetre, ha nem fizet 5 millió forintot. Hogy tényleg komolyan vegye a fenyegetést, a két nő kiderítette a férfi élettársának nevét, és küldtek neki egy képet a családi házukról is. Az egyik hívás alkalmával a 29 éves nő azzal is megfenyegette a férfit, hogy feljelenti a rendőrségen, mivel a nő, akivel lefeküdt, nem töltötte be a 18. életévét.

A megzsarolt férfi először alkudozni kezdett, mivel nem volt ennyi pénze, amire a nők már csak 1,5-2 millió forintot követeltek a mobiltelefon és a memóriakártya átadásáért, majd sikerült részletfizetést kérnie, így először csak 500 ezer forintot kellett volna a megbeszélt időpontban az egyik Csabaszabadiban lévő buszmegálló kukájába rejtenie.

Közben az ügyről értesült a nők családja is (egyik nő 31 éves férje, annak 27 éves testvére, aki egyben a másik nő élettársa volt, valamint azok 57 éves anyja és még egy 52 éves férfi), ezért ők mentek el a kukához a pénzért.

De a megzsarolt férfi értesítette a rendőrséget, így a megjelölt időpontban nemcsak a zsarolók családtagjai, hanem a rendőrök is megjelentek a helyszínen,