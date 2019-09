Ellenfele feleségének fotójával kampányol Dunakeszi fideszes polgármestere

Kiváló illusztrációval dobta fel kampánykiadványát a Dunakeszit két ciklus óta irányító Dióssi Csaba. A 2014-19-es ciklus eredményeit bemutató sorozat részeként szerepelő fotón eleve egy olyan kerékpárút látható, amit korábban adtak át, nem ebben az időszakban. De még viccesebb az, hogy a képen Dióssi ellenfelének, az összellenzéki jelöltnek, Gerner Péternek a felesége látszik. Ezt maga Gerner írta meg egy Facebook-posztban:



"Ez a kép évekkel korábban egy Dunakeszi Polgárban is megjelent, pontosan dokumentálva, hogy a kerékpárút még az előző ciklusban készült. Ezt azért tudom ilyen pontosan, ellentétben Dióssi Csabával, mert a képen történetesen a feleségem és a fiam látható. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ellenfelem választási anyagába is őket választották, bár az engedélyüket elfelejtették kikérni, nyilván véletlenül."

A minden helyi postaládába bedobott polgármesteri kampánykiadványban azonban mégsem ez a legjobb, hanem az, hogy Dióssi Csaba - abszolúte naprakész módon, felkészülve a ma ismert emberi civilizáció klímakatasztrófa utáni összeomlására - egy vadászó-gyűjtögető törzs főnökeként értelmezi önmagát, Dunakeszi polgárait pedig a horda tagjaiként, hiszen ezt a jó tanácsot adja nekik:

Update: Sikerült elérnem Gerner Pétert, aki a következőket mondta az esetről:

"Az ominózus fotók a kerékpárútról 2010 októberében vagy novemberében készülhettek. Online itt megtalálhatók, ahol már közkedvelt útként hivatkoznak rá. Ebben a témában nem szeretném azt hangsúlyozni, hogy épp a feleségem van rajta, lehetne más is, nem is tervezünk személyiségi jogi vagy más pert sem, és nem akarom őt behozni a kampányba. Ellenben választási bizottsághoz kifogást adunk be, mivel a hivatalban lévő polgármester véleményünk szerint vaskos közpénzből készíttette ezt a kampányanyagot."