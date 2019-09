Te már egy világklasszis csapat tagja vagy?

Az elmúlt években előtérbe került termelékenység és a munkavállalói elégedettség közötti összefüggés, a munkavállalók jól-létének kérdése. Bár a munkavállalói élmény javítására már számos cégnél kiemelt figyelmet fordítanak, még bőven van fejlődési lehetőség. Egyszerűnek tűnik munkáltatói szemmel: ha az emberek jól érzik magukat, sokkal jobban teljesítenek. Ugyanilyen egyszerű felismerni ezt munkavállalóként is?

A munkakörnyezet és a csapat, melyben dolgozunk meghatározza a mindennapokat, ezáltal a teljesítményt. A jó hangulat és a nyugodt légkör elengedhetetlen minden munkahelyen és nem kéne, hogy kiváltság legyen! A pozitív munkakörnyezet már önmagában egy motiváló erő: ha nincs meg a kellő atmoszféra, reggelente kínlódva indulunk munkába és azon gondolkodunk mikor lesz már vége.

Mik a világklasszis csapat fő jellemzői a BP szerint?

A BP globálisan több mint 100 éve, míg hazánkban már egy évtizede egyet jelent a folyamatos fejlődéssel. A budapesti és szegedi irodával is rendelkező SSC vállalat mára közel 2500 munkavállalót foglalkoztat hazánkban. A Shared Service Center-ek – magyarul Szolgáltató Központok – jellemzően multinacionális cégek kiszervezett egységei, azaz az anyavállalattól leválasztva gyakran akár egy másik kontinensre helyezik a szolgáltató központjukat.

A BP egyik legfontosabb küldetése, hogy a sokszínű és elfogadó vállalati kultúrája révén egy olyan világklasszis csapatot alkossanak, ahol a mindennapi jókedv mellett kiemelt figyelmet fordítanak mind az egyéni, mind pedig a csapat szinten elért sikerek elismerésére. Hisznek abban, hogy egy változatos és összetartó közösség együtt könnyebben talál megoldást akár a világ legösszetettebb kihívásaira is.

Fontos, hogy arra a helyre, ahol igazán hatékony munkával valós sikereket szeretnénk elérni, ne pusztán egy munkahelyként tekintsünk, hanem csapatként, egymást támogató közösségként. Mivel társas lények vagyunk, fontos támogatni társainkat és természetesen visszafelé is elvárjuk. Igyekszünk csapatba rendeződni, szorosabb kapcsolatot kialakítani azokkal, akikkel hasonló elveket vallunk. Egy csapat és munkahely morálja viszont attól lesz jó, ha nem csak a szimpatikus személyekkel, de a tőlünk különböző emberekkell is sikerül kommunikálni és dolgozni. Ezért is kiemelten fontos a közös célokért tevő és egymást támogató csapat, hiszen együttes céljaink eléréséhez elengedhetetlen, hogy a kollégáinkkal egy közösségként működjünk együtt.

A BP-nél az egyik legfontosabb tényező a sokszínű közösség. Szerintük a sokféle szakértelemmel, tapasztalattal és személyiséggel rendelkező, összehangolt csapat, sokszínű és inspiráló munkaközösség a világklasszis csapat fő jellemzői. A csapatszellem kialakítása nem egyszerű, nagy mértékben kell hozzá elfogadás, tolerancia, és kompromisszumra való törekvés. Fontos, hogy mindenki együtt küzdjön a sikerért - mindenkinek számít a munkája, a hozzájárulása.

Emellett a BP hasonlóan fontosnak tartja a jó hangulatot és inspiráló környezet megvalósítását: “A BP-nél az inspiráló környezet létrehozásánál több szempontra is törekszünk: az egyik meghatározó a közösségi élmény, amelyeket különböző fórumokon tudunk létrehozni. Ilyen például az idei 10 eseményből álló programsorozatunk egyik állomásként a SZIN-en felállított Sing-Along színpad. Az esemény az összeköttetés olyan színterét jelenti, amely gyűjtőhelye nagy létszámú, sokszínű egyéni képességnek, tudásnak és tapasztalatnak. Ha ez a tömeg összefog, sokkal többre képes, mint az egyének külön-külön, ahogyan azt a BP-nél is tesszük. Együtt, közösen énekelve, a különböző hangok révén jobban szól egy dal. A zene világában is láthatjuk, hogy minden egyes tagnak fontos szerepe van abban, hogy jól működjön a zenekar. Ugyanígy a BP-nél is hiszünk abban, hogy minden egyes munkavállalónak fontos szerepe van abban, hogy jól muzsikáljon egy vállalat.” – hívta fel a különleges párhuzamra a figyelmet Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

Elengedhetetlen tényező az egyéni és csapat szinten elért sikerek elismerése. A sikert legtöbbször egy csapatként, közösen érjük el, amelyhez mindenki a hozzájárulása nélkülözhetetlen “A BP vállalati kultúrájának egyik alappillére az a rendszer, ami a munkavállalóknak lehetőséget ad arra, hogy egymást elismerjék, ezáltal fölhívva a figyelmet arra, hogy figyelünk egymásra és hogy elismerjük és büszkék vagyunk azokra az apró vagy nagyobb sikerekre is, amelyeket nap mint nap elérnek munkájuk során.” - nyilatkozta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

És végül fontos, hogy a magánéletre is maradjon elég idő, miközben a munkahelyi feladatoknak akarunk eleget tenni és sokszor futunk bele túlórákba is. Ezért is kiemelten fontos a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása, amely fontos ahhoz, hogy a munkavállalók feltöltődve jöjjenek dolgozni és jó hangulatban teljen az egymással eltöltött idő. A BP-nél ezért odafigyelnek arra, hogy mindenki megtalálja azt az eszközt, amely segít neki fenntartani az egyensúlyt a munka és a magánélet között az olyan szolgáltatások formájában, mint az otthoni munkavégzés, a rugalmas munka kezdés vagy akár az irodában elérhető masszázs.

A megfelelő csapat megtalálása, kialakítás és - ha már kialakult - további fejlődése egyaránt múlik a munkáltatón és munkavállalón. Ugyanakkora felelőssége van egy munkáltatónak azzal, hogy megteremti a megfelelő és inspiráló munkakörnyezetet, illetve a vállalati kultúrában olyan elemeket kell preferálnia, beépítenie, amik segítik a közösségi csapat kialakulását.

Mint munkavállaló pedig fontos, hogy ha ez a pár fent említett tényező biztosított számunkra egy munkahelyen, éljünk vele és mi is ugyanannyi energiát fektessünk bele a csapat sikereiért. A közösen kitűzött cél eléréséhez el kell fogadnunk az egymás közti különbségeket és meg kell tanulnunk ezeket jól használni, hiszen minél összetettebb, minél inkább sokszínű egy csapat, annál több szempontból juthatunk el a feladat megoldásához.

A BP által képviselt világklasszis csapat érték bemutatása volt a cél az idei SZINen megrendezett Sing-Along karaoke aktivitásukkal, amely alkalmával inspiráló környezetben, jó hangulatban tudták még jobban megismerni egymást a kollégák és megtapasztalni a BP értékeit és kultúráját az érdeklődők. A résztvevők az idei fesztiválon nemcsak az énektudásukat tehették próbára a Sing-Along karaoke színpadon, de táncra is perdülhettek a BP animátorainak vezetésével.