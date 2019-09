A pusztaszabolcsi plébános szerint hiteltelen és hazug, hogy az ellenzék politikai célra használja fel a keresztet

„Tiltakozom - és lehet, hogy ez nem jogi kategória - de mindenképpen tisztességtelen és hazug, hogy politikai kampányuk hitelesítésére használják a keresztet, amihez semmi közük” - írta, Baltási Nándor, plébános a pusztaszabolcsi önkormányzat lapjába.

A helyi plébános egy kampány céljából fotón háborodott fel, amelyen az ellenzéki polgármester- és képviselőjelöltek láthatók a pusztaszabolcsi templom előtt, az írást pedig a városi lap hozta le.

Baltási egyértelmű jelét adta tehát, hogy részt vesz az októberi választási küzdelemben, és azt sem rejtette véka alá, hogy nem az ellenzék sikeréért drukkol (vagy imádkozik).

A cikkre reagált a helyi ellenzéki jelölt, Zsuffa Erzsébet, aki Facebook-posztjában azt írja, az ő lelkében a papnak fontos helye van, nem fogja egy ilyen fordulat miatt onnan kiszakítani. Szerinte a plébánost a helyi vezetés bírta rá, hogy megírja ezt a cikket:

„Uraim! Önök feláldoztak, felhasználtak hergeléssel, duruzsolással, “jóindulattal“ egy olyan embert, aki azt az egyházat képviseli, amelyikhez elviekben önök is tartoznak. Önöknek nem volt drága lejáratni azt a papot, aki mellett ministráltak. Ha önöknek a közösségünk fontos, akkor ez a cikk nem került volna be az ingyenes, közpénzen sokszorosított kampánylapjukba. Ha önök tisztelnék az esperes atyát, és szeretnék az egyházközösségünket, nem került volna be a tiltakozás az propagandaújságjukba.”