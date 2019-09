Letakart lajstromszámú csónakból zavarták meg Karácsony Gergely programbemutatóját

Vasárnap délután mutatta be programját Karácsony Gergely összellenzéki főpolgármester-jelölt a budapesti Trip hajón, és mint az elmúlt hetekben többször, ezúttal is megpróbálták megzavarni Karácsony rendezvényét.

A korábbi alkalmakkor a Fidelitas tagjai voltak az elkövetők, elképzelhető, hogy most is ők utaztak abban a motorcsónakban, melyről hangszóróval cirkuszi zenét játszottak be a hajóra. A cirkuszi zene utalhat a Fidelitas plakátkampányára, melyben a celeb Berki Krisztián indulását (ami épp ezért leginkább a Fidesznek kedvezett) mossák össze Karácsony személyével.

Az Index videóján látni, hogyan közelítette meg a csónak a hajót:

Hogy biztosan a Fidelitas tagjai voltak-e, azt egyelőre nem lehet tudni, mivel a gigantikus anyagi, intézményrendszerbeli és médiabeli túlsúlyt élvező kormánypárt aktivistái kapucnival takarták el az arcukat, illetve a csónak lajstromszámát is eltakarták, ami amúgy jogszabályellenes.

Karácsony amúgy "Vegyük vissza Budapestet!" címmel egy szabad, zöld és szolidáris Budapest kialakítását célzó programot mutatott be. Úgy fogalmazott, az ellenzéki előválasztás vitáit követően egységes javaslatot tesz a budapestiek elé, megválasztása esetén pedig egy erős közösség erős, nem pedig erőszakos vezetője akar lenni.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, Tarlós István állításával szemben a főpolgármesternek elsősorban nem a kormánnyal, hanem a budapestiekkel kell jóban lennie, és az ő érdekeikben kell partnerséget kiépítenie mindenki mással, köztük a kabinettel. A Párbeszéd társelnöke fontosnak nevezte, hogy az embereknek visszaadják a hitét abban, hogy a közügyekről szóló döntésekben mindenki részt vehet. A városvezetők dolga ezért, hogy kinyissák a kaput, amikor az emberek el akarják mondani a véleményüket.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt kijelentette, nem enged abból, hogy a kampányban vitát folytasson Tarlós Istvánnal. Azt mondta, ezt a vitát azért is várja, mert nem tudja, a jelenlegi főpolgármester milyen programmal indul a választáson, mire kér felhatalmazást a budapestiektől. A jelölt programja ismertetését folytatva aláhúzta, Budapest megváltoztatásán keresztül az ország megváltoztatásának lehetőségét is ki akarják nyitni. Programja első részét ezért a budapestiek képviseletének alapértékeit tartalmazó "Budapest alkotmánynak" nevezte. Megjegyezte, megválasztása esetén párbeszédet indítanak a dokumentum végleges szövegéről.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kerületekkel együttműködve, talpra kívánják állítani az egészségügyi ellátást, megszüntetnék az orvoshiányt, továbbá szűrőprogramokat finanszíroznának a betegségek minél hamarabbi diagnosztizálására. Ezzel összefüggésben "világbotrányként" értékelte azt a statisztikát, amely szerint a 75 évnél fiatalabb magyarok 80 százaléka olyan betegségekben hal meg, amelyek egy jobb egészségügyi ellátás mellett megelőzhetők lennének. Egyetlen további stadion sem épül, amíg nincs minden kerületben CT-berendezés, mondta még el. Most is beszélt arról, hogy sok megbetegedés a rossz minőségű lakásokra vezethető vissza, egyik legfontosabb feladatának ezért a "lakáskrízis" megoldását tartja.

A jelölt emellett ígéretet tett arra, hogy minden évben 20 ezer forintos fűtési támogatással segítik a rászoruló nyugdíjasokat és nagycsaládosokat.

Zugló polgármestere röviden kitért kerülete parkolási ügyére, hangsúlyozva, hogy az ottani parkolási rendszer - a Fidesz állításával szemben - nem a helyieknek, hanem a kormánypártnak okoz napi 2 millió forintos veszteséget.

Karácsony Gergely kitért arra is, Budapest a jövőben "vagy zöld lesz, vagy elmenekülnek az emberek". Szerinte egymillió fa hiányzik a városból, ezért ígéretet tett arra, hogy minden évben ugyanannyi fát ültetnek, amennyi gyerek születik a városban, vagyis mintegy 15 ezret.

Kiemelte, Észak-Csepelen és Ferencváros ahhoz kapcsolódó részén egy új budapesti nagyerdőt alakítanának ki, a Margit- és a Hajógyári-szigetet pedig egy tíz kilométer hosszú "zöld folyosóval" kapcsolnák össze. Budapestnek a klímaváltozás elleni küzdelemben is az élen kell járnia, ezért a közgyűlésnek minél hamarabb "klímavészhelyzetet" kell hirdetnie - tette hozzá.

Az ellenzéki jelölt úgy fogalmazott, jelenleg túl sok az autó Budapesten, ami a város hibája. A városvezetésnek ezért egyre több korszerű, kényelmes alternatívát kell állítania az autózással szemben - mondta Karácsony Gergely, aki egyúttal azt is bejelentette, hogy "okos, apró lépésekkel" csökkentenék a tömegközlekedés árát, egyik első lépésükkel például ingyenessé téve azt a 14 év alattiaknak.

Karácsony Gergely beszéde végén mítosznak nevezte, hogy a kormány és a Fidesz "pénzt hoz Budapestre", szerinte az valójában éppen fordítva van. A Budapesten megtermelt javak mindössze 2 százaléka marad a fővárosnál, aminek eredményeként a városnak most is saját erejéből kell gazdálkodnia - mondta. Karácsony Gergely annak a reményének is hangot adott, hogy az Európai Unió következő költségvetési ciklusában több közvetlen uniós támogatást nyerhet el Budapest.