„Gyávák vagytok, és nekem 2x annyi elérésem van mint nektek, szóval így nehéz lesz elhallgattatni” – üzente a 18 éves youtuber a pécsi fideszes médiának

Bajban a baloldal: iPhone-nal vásárolnának követőket az erdőirtással vádolt Péterffynek címmel írt cikket a pécsi önkormányzat tulajdonban álló PécsMa, ebben háromszor is azt állították, hogy a 18 éves Bogos Csaba (vagy ahogy a Youtube-on ismerik: Boldzer) a közösségi oldalán azt ígérte, hogy drága telefont nyerhet, aki „beköveti az MSZP és a Gyurcsány-párt által támogatott polgármesterjelöltet, Péterffy Attilát”.

Bogos Csaba a Facebookon megírta, hogy a PécsMa név nélkül kérdező szerzői két különböző instagramos posztját mosták össze: Bogos Csaba a saját követői között sorsol ki szeptember 30-án egy Iphone-t, és ezt egyértelműen jelezte is az Instagramon, és 10 nappal később egy teljesen másik bejegyzésben állt ki Péterffy Attila ellenzéki polgármester-jelölt mellett – írja a Szabad Pécs.

A PécsMa megkereste a cikk előtt, és feltettek neki három kérdést, de ragaszkodott hozzá, hogy csak akkor hozhatják le a válaszát, ha azt teljes terjedelmében közlik. Így a válasza nem jelenhetett meg.

„Hirtelen mikor szó esett arról, hogy én viszont leközlöm a válaszom, megijedtek. Itt is közölném velük, hogy gyávák vagytok, és nekem 2x annyi elérésem van mint nektek, szóval így nehéz lesz elhallgattatni. Több ezer fiatal fogja megtudni, hogy mit műveltek, miket hazudtok, még olyanok is, akik szerintem eddig nem foglalkoztak politikával, de talán most ennek hatására igen. Ezt köszönöm nektek, hiszen ez a célom!”