Kásler Miklós szerint nem a nyelvvizsga, hanem a magyar kultúra megismertetése a célja az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamoknak

A Kapuzárási Piknik Fesztiválon az évadban először (és utoljára) áll a Park színpadára a 30Y és a Margaret Island is (utóbbi külön erre az eseményre egy dalt is írt Hagyd kint címmel), a zárónapon pedig a Brains hív táncra, amit egy már elővételben teltházas Necc Party követ majd. A szezon összes nézőszáma várhatóan a hétvégén így átlépi a 600.000 látogatót is.