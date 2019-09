Az új olasz oktatási miniszter arra buzdítja a diákokat, hogy pénteken menjenek tüntetni

Lorenzo Fioramonti, az új olasz oktatási miniszter. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Pár hét alatt mekkorát változott Olaszország! Amióta Matteo Salvininak sikerült kitrükköznie magát a kormányból - a fasiszta belügyminiszter felmondta a kormánykoalíciót annak reményében, hogy ezzel előrehozott választásokat provokálhat ki, de hoppon maradt - tektonikus változások zajlanak. Egyrészt az új kormány szinte azonnal szakított Salvini gyakorlatával, és engedélyezte, hogy a Földközi-tengerből kimentett fuldoklókat szállító mentőhajók kiköthessenek az olasz kikötőkben.

Most pedig Lorenzo Fioramonti, az új oktatási miniszter arra buzdította az olasz diákságot, hogy pénteken kerüljék az iskolát, és inkább menjenek ki a szinte minden olasz nagyvárosban sorra kerülő nagy klímademonstrációra. Egyben sürgette az iskolákat, hogy ez esetben tekintsék igazoltnak a hiányzásokat.

Mint Facebook-üzenetében írta, a klímasztrájk "alapvető fontosságú" a diákok jövője szempontjából, mert azt "környezeti pusztulás és fenntarthatatlan gazdasági fejlődési model fenyegeti".

Olaszországban március 15-én országszerte 475 ezren vettek részt egy hasonló klímatüntetésen, most hasonlóan nagy tömegeket várnak. Az iskolák többségében előzetes szülői beleegyezéshez kötötték, hogy a tanulók részt vehetnek-e a demonstráción, ennek engedélyezését sok helyütt attól is függővé tették, hogy amúgy a tanuló ne hiányozzon sokat. (Va The Guardian)