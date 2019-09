Eh, de hűvös lett!

Ej, no, mi az hogy 4°C??!? Hát kérem, ez a pillanatnyi hőmérséklet az ország számos pontján! Azt hiszem, hivatalosan is búcsút vehetünk a nyártól, legalábbis ha az évszakok még a hagyományos rendben követik egymást, ennél jópár hónapig nem lesz jobb.

De azért még temetnünk se kell semmit, napközben még bőven meleg lesz, pláne ahhoz képest, hogy lassan itt az október. A csúcshőmérséklet ma az ország nyugati határvidékén akár a 26 fokot is elérheti, de még a leghidegebb, északi hegyvidéki tájainkon is legalább 20 fok lesz, az ország javában pedig 22-23.

Pénteken mindehhez csapadékmentes, többé-kevésbé napsütéses időnk lesz.

És egy hétvégét még biztos el lehet tölteni a szabadban, még ha szombaton csapadékos is lesz az idő. Mert ugyan esni fog, de napsütés is várható, és a 17-24 fok még tökéletesen alkalmas szabaddtéri programokra. Arról nem is beszélve, hogy vasárnap megint jellemzően száraz, többé-kevésbé napsütéses időnk lesz 19-25 fokos csúcshőmérsékletekkel. Használják ki, mert ugyan az egy hétnél hosszabbtávú előrejelzésekben már nagy a bizonytalanság, de minden jel szerint a jövő hét második felében lehűlés lesz.