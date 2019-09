Napokon belül lebénulhat a baleseti ellátás, felmondani készülnek a traumatológusok

Október elsejével az Országos Baleseti Intézet mind a 68 orvosa beadja rendkívüli felmondását, értesült a Népszava. Mint írják, korábban még csak arról volt szó, hogy az ország mind az 54 traumatológiai ellátóhelyén felmondhatják az önkéntes túlmunkaszerződésüket az orvosok.

A traumatológusok az elégtelen finanszírozás miatt tiltakoznak, szerintük ugyanis emiatt mára olyan kritikussá vált a szakember- és az eszközhiány, hogy az veszélyezteti a betegek ellátását.

Az egyre romló körülmények miatt a traumatológusok már júniusban rendkívüli közgyűlésen határoztak arról, hogy tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal. Akkor úgy tűnt, hogy meghallották a panaszaikat. Finanszírozási javaslatukat kisebb módosításokkal még a Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelő szakértői is elfogadták, a nyári tárgyaláson pedig igéretet kaptak, hogy ha a kormányzati egyeztetés után a kabinet is rábólint, szeptembertől életbe léphetnek az új finanszírozási szabályok.

De nem léptek. Mi több, a traumatológusok hiába várták a nyár végére ígért kormányzati választ is.

A traumatológusok szerint a finanszírozás jelenleg nem fedezi a műtétek költségeit, így valójában a traumatológiai ellátás okolható a kórházak eladósodottságáért is - a leginkább eladósodott intézményeken traumatológia is működik. Az orvosok által készített finanszírozási javaslat számításaik szerint országosan akár 70 százalékkal is csökkenthette volna a kórházak eladósodottságát - ma ugyanis az egészségfinanszírozást úgy oldja meg a kormány, hogy a hiány ne a központi költségvetésben, hanem maguknál a kórházaknál jelentkezzen, amiket aztán kegyesen megmenthet az állam.