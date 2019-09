Reggelre már el is tűnt az a PÉCS-felirat, amit csütörtökön adtak át ünnepélyesen

Egy napig se állt a helyén a pécsi Kossuth téren kirakott PÉCS felirat, amit csütörtökön, vagyis tegnap adott át ünnepélyesen Páva Zsolt, Pécs fideszes polgármestere.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere beszédet mond a Pécs felirat avatásán a város Kossuth terén 2019. szeptember 26-án. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A Szabad Pécs beszámolója szerint a köztéri plasztikát azért kellett elszállítani, mert balesetveszélyes volt. Értesüléseik szerint a feliratot a jövő héten állíthatják fel újra, miután már olyan állványt szerelnek rájuk, amik megakadályozhatják a betűket a feldőlésben.

A Szabad Pécs cikke alapján úgy tűnik, hogy a feliratot amúgy direkt szelfizési céllal felállító illetékesek azzal nem számoltak, hogy a szelfizők netán neki is támaszkodnának, neadjisten fel is másznának a betűkre. Hogy arról ne is beszéljünk, hogy valakinek állítólag már majdnem beszorult a feje a P betűbe, mert ezek szerint a tervezők azzal se számoltak, hogy néhány bohókás szelfiző akár arra is vetemedhet, hogy beledugja a fejét a kínálkozó résbe.

Öröm az ürömben: Páva Zsoltnak hamarosan alkalma lesz újból átadni a feliratot!