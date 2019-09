Kovács Zoltán államtitkár szerkesztőtársa niggerezett, zsidózott és borzalmas dolgokat kommentelt arról, hogy mit kéne művelni a Helsinki Bizottság társelnöknőjével

" Így nem egy elnök, de egyetlen solymász sem nyilvánulhat meg. A magyar solymászat a legszigorúbban elhatárolódik az általa képviselt megosztó, rasszista megnyilvánulásoktól, mely a valódi solymászoktól a lehető legtávolabb áll."

Nyilvánosan, nyílt levélben, többek között ezekkel a mondatokkal határolódott ma el egy rakás magyar és külföldi solymász Prágay Istvántól, a Magyar Solymász Szövetség elnökétől, mivel az az elmúlt években visszatérően trágár, durván rasszista, primitív kommenteket írogatott a Facebookon.

Prágay a nemrég Kovács Zoltán államtitkár kezébe került Nimród vadászlap szerkesztőbizottsági tagja, emellett a 2021-es budapesti vadászati világkiállítás szervezőbizottságban is ott ül, aminek Kovács a vezetője. Annak ellenére, hogy Prágay nem is tagadta a botrány kirobbanása után kitörölt kommentek megírását - amiket rengetegen láttak egyébként is - Kovács Zoltán majdnem egy hete hallgat az ügyben, bár a botrányt kirobbantó Magasles vadászblog és több lap is intézett hozzá kérdéseket.

A sztorit a Magasles írta meg elsőként szeptember 23-án, a Beírókönyv nevű vadászíjász blog posztjára hivatkozva. Bejegyzésükben felidézték, hogy Prágay az utóbbi években sorozatban írt kirívóan primitív, gusztustalan kommenteket a Facebookra a legkülönbözőbb témákban.

Miután a 2016-os foci EB döntőjében a portugál Christiano Ronaldót sérülés miatt korán le kellett cserélni, a Nemzeti Sport e témában megosztott videója alá azt kommentelte, hogy

G*ci ****szopó franciák (**gger) szétrugják a portugalokat. A biro is egy fasz!



Egy menekülttémában írott Pesti Srácok-anyag fb-ajánlója alá - a cikk főszereplője Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke volt - Prágay azt írta, hogy

Pardavi, te egy született idióta és hazaáruló vagy. ****nák rojtosra a ****ádat a homoki **ggerek.

A német kancellárról pedig azt a véleményét osztotta meg a világgal, hogy

Köszi Merkel! Te barom lengyel zsidó! Elárultad a hazádat és európát!

A Beírókönyv és a Magasles vadász szerzői is megemlítették, hogy a 2021-es világkiállítás szervezőjeként - a főszervező maga Kovács Zoltán - Prágay feladata a világ vadász-solymászaival való kapcsolattartás. Márpedig a sólyommal való vadászat jelenkori Mekkája Szaúd-Arábia és a többi arab Öböl-ország, ahol a homokiniggerezésnek talán még a hazainál is rosszabb az akusztikája.

A kép jobb szélén Prágay.

Az első bejegyzésük folytatásában a Magasles arról írt, hogy a Prágay vezette solymászegyesület törvénytelenül működik.



Sorozatuk harmadik része pedig a solymásztársadalom nem szélsőségesen rasszista részének elhatárolódásáról adott hírt. Amiben az aláírók azt hangsúlyozták, hogy

"Prágay István rasszista beírásai azonban ezen a ponton elváltak a magyar solymásztársadalom normáitól. Olyan solymászokat, illetve solymászatot támogató szervezeteket, személyeket, a magyar közélet azon szereplőit mocskolta be, akik a magyar solymászatot és a magyar vadászatot és kultúrát a legjobb szándékukkal erősítik, támogatják. Mi, akik valóban solymászunk, és akiknek szívügye, hogy a „solymász” szó ne váljon szitokszóvá, megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet annak érdekében, hogy egyfelől a Prágay-féle megnyilvánulások ne legyenek összemoshatók a solymászattal, illetve, hogy tisztázzuk, hogy a Magyar Solymászat és Prágay István két egymástól jól elkülöníthető dimenzió."