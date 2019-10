Börtönbe küldenek egy marokkói újságírónőt, mert állítólag illegális abortusza volt

Egy év börtönre ítéltek egy marokkói újságírónőt, Hajar Raissounit illegális abortusz és házasságon kívüli szex miatt. Bűnrészességért egy évre ítélték a férjét is, az orvos pedig, aki állítólag az abortuszt végezte, két évet kapott.

Raissouni egy korábbi, börtönben írt levelében koholmánynak nevezte a vádakat, az abortusz ugyanis meg sem történt, szerinte csak a független Akhbar al Yaoumnál végzett újságírói munkájáért támadják.

Ügyvédje szerint a döntés azt mutatja, hogy az állam hiába ígérte az emberi jogokról és szabadságról szóló nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását, „ez hazugság volt, köze nem volt a valósághoz”.

Az újságíró rokonai az ítélethirdetéskor Fotó: -/AFP

A 28 éves Raissouinit és a férjét augusztus 31-én tartóztatták le egy rabati klinika előtt. Ezután civil ruhás rendőrök hallgatták ki, majd elfogták az orvost és a kórházi személyzet két tagját is. Ők azt állították, sürgős műtétet hajtottak végre Raissounin, hogy eltávolítsanak egy vérrögöt.

Az újságíró támogatói szerint a döntéssel csak el akarják tántorítani az embereket a kormány kritikájától. A TrialWatch nevű, a Clooney Alapítvány az Igazságért által létrehozott megfigyelőszervezet szerint nem sikerült bizonyítani a vádakat, és igazságtalan volt az eljárás. Ezzel szemben a védelemnek vérvizsgálatokkal sikerült alátámasztania. hogy Raissouni nem lehetett nyolchetes terhes, amikor állítólag elvégezték az abortuszt.

A marokkói törvények csak akkor engedélyezik az abortuszt, ha a terhesség veszélyezteti az anya életét, de ilyenkor is szükség van a férj hozzájárulására. Az ország a 180-ból a 135. helyen áll a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexének listáján. A szervezet szerint a marokkói hatóságok gyakran használják a bíróságokat az újságírók megfélemlítésére, különösen, ha az ország északi régiójának lázongásairól írnak, ahogy Raissouini is tette. (The Guardian)