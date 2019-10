Heinz-Christian Strache teljesen kiszáll a politikából, mielőtt a pártja kizárta volna

Befejezi politikai karrierjét Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt korábbi vezetője, akinek ibizai videóbotránya miatt a nyáron felbomlott az előző kormánykoalíció.

Heinz-Christian Strache bejelenti a visszavonulását Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Strache sajtótájékoztatón jelentette be kedden Bécsben, hogy felfüggeszti párttagságát, és a családja védelme érdekében nem vállal többé politikai hivatalt. Lépését továbbá azzal indokolta, hogy így kívánja elhárítani a pártot fenyegető további károkat és az esetleges belső szakadásokat. Egyébként a bejelentés röviddel megelőzte az FPÖ vezetőségének keddi tanácskozását, amelyen Strache kizárása is felmerülhetett volna.

A vasárnapi előrehozott választáson az Osztrák Szabadságpárt 17,3 százalékot szerzett, és ezzel a párt jelentősen, csaknem 10 százalékponttal meggyengült a 2017-es választásokhoz képest. Strache - 14 éves elnökség után - májusban volt kénytelen lemondani az FPÖ vezető tisztségéről, miután nyilvánosságra került az Ibiza-videó néven ismertté vált felvétel, amelyen Strache és Johann Gudenus, a párt akkori frakcióvezetője egy - magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó - nővel tárgyal.

Strache a nőnek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. A botrány nyomán felbomlott az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az FPÖ kormánykoalíciója, és előrehozott választást tartottak, amelyen a néppárt magabiztos győzelmet aratott. Most Strache arról beszélt, hogy ő fizette a legmagasabb árat a videó miatt, és minden politikai funkciójáról lemond.



Nem sokkal a választások előtt olyan vádak is felmerültek Strachéval szemben, hogy a privát költségeit a párttal számoltatta el, a gyanú szerint még a klosterneuburgi lakásának havi költségeit is a párt fizette. A vádak miatt az FPÖ vezetői Norbert Hofer és Herbert Kickl vizsgálatot kezdeményeztek. Annak sem örültek, hogy a kampány alatt is aktív maradt a Facebook- oldalán. (Die Presse/MTI)