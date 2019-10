Estével jön a lehűlés

Gyalogosok várakoznak az esõben vasúti felüljáró alatt a Dózsa György úton Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

A Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szerdán az ország nagy részén derült lesz a reggel, de a délelőtti órák végére fokozatosan lesz egyre felhősebb az idő, és többfelé eső, záporeső is kialakulhat.

Az ország keleti részében inkább csak délutántól kell számítani határozott felhőzet-növekedésre, illetve csapadékra, és déli, délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szélre.

De alapvetően ma még jó idő lesz: itt-ott akár 25-27 fokig is melegszik a levegő, a nap is kisüt, elsősorban az ország déli részén, és este is csak 13 és 18 fok közé hűl a hőmérséklet,

Éjszaka viszont, főként nyugaton, már jelentősebb esőzésre és borult égre is lehet számítani, az északnyugatira forduló szelet pedig főként a Dunántúlon viharos lökések kísérik majd.

Csütörtökre egészen hirtelen zuhannak majd be a nappali hőmérsékletek. A met.hu térképei szerint holnap délelőtt és napközben az ország nagy részében 10 fok körüli hőmérsékletekre és esőre lehet majd csak számítani, és délután is csak 14-15 fokig melegszik majd a levegő, miközben a csapadékos időjárás nyugatról keleti irányban átvonul az ország felett.

A hét második felében is maradnak a 15-16 körüli maximumok, de kevesebb esővel. (met.hu)