Az amerikai ügyészek szerint El Chapo egymillió dollárt fizetett a hondurasi elnök öccsének

Egymillió dollárt adott a hondurasi elnök öccsének Joaquín Guzmán, a csak köpcösként (El Chapo) világhírű drogbáró, jelentette ki egy amerikai szövetségi ügyész szerdán egy New York-i büntetőperben, amiben Juan Antonio "Tony" Hernándezt, a hondurasi elnök, Juan Orlando Hernández öccsét gyanúsítják drogkereskedelemmel.

Juan Orlando Hernández, akire az öccse elleni vádiratban CC-4, vagyis negyedrendű társtettes néven hivatkoznak az amerikai ügyészek. Fotó: ORLANDO SIERRA/AFP

Hernández elnök amúgy nem vádlott, bár az augusztusban nyilvánosságra került vádiratban CC-4, vagyis negyedrendű társtettes jelöléssel hivatkoznak rá, a gyanú szerint ugyanis valójában neki szánhatták a kenőpénzt, az ügyészek szerint védelem fejében. Hernández tagadta bűnrészességét. Állítása szerint az csak drogkereskedők vádjain alapul, akik dühösek rá, mert keményen fellép a bűnözés ellen, akiket ki is adat az Egyesült Államoknak.

Miközben New York-ban a szövetségi ügyészek, ha még nem is vádolják, de a vádirat alapján azt sugalmazzák, hogy Hernández elnök maga is része volt a bűnszervezetnek, az amerikai kormányzat rendre dicsérni szokta a Trumppal jó viszonyban levő elnököt. Kevin McAleenan, a belbiztonsági minisztérium ügyvivő vezetője - a miniszteri poszt jelenleg betöltetlen - egy hete, szeptember 25-én nevezte legutóbb "erős szövetségesnek" a "rendezetlen migráció és a nemzetek felett álló bűnszervezetek" elleni harcban.

Bár Hernández most is hevesen reagált - tweetjében "száz százalékban hamis[nak], abszurd[nak] és nevetséges[nek]" nevezte a vádakat, Hondurasban nagy visszhangja volt az amerikai vádemelésnek. Az országban, amit havonta ezrek hagynak el a szervezett bűnözés és a gazdasági nehézségek miatt, már az augusztusi vádemelés után tiltakozások robbantak ki, amelyen sok tüntető "J.O.H. - CC-4" feliratú táblákat tartott fel, az elnök nevére és a vádiratban leírt szerepére utalva.

Tony Hernández, az elnök öccse perének első tárgyalási napján amúgy a vád és a védelem is központi figuraként hivatkozott a vádlott bátyjára. A vád szerint Hernández elnök védelmet biztosított öccsének, miközben maga is részesült a kábítószerkereskedelemből befolyó bevételekből. Jason A. Richman ügyész szerint Tony Hernández a védelem tudatában biztos lehetett benne, hogy sose fogják felelősségre vonni, hogy "érinthetetlen". "És sokáig valóban az is volt" - mondta.

A védelem szerint viszont Tony valójában csupán áldozat, akit pont azért vádolnak drogkereskedők, mert a bátyjának akarnak ártani.

Az ügyészek amúgy a perben nem fejtették ki a hivatkozott egymillió dolláros kenőpénz átadásának részleteit. (Via The New York Times)