Egy izlandi pilóta 13 hónapja kiejtette a telefonját a repülőjéből. Meglett, működik!

Amikor Haukur Snorrason tavaly augusztusban véletlenül kiejtette a telefonját repülőgépe pilótafülkéjéből, nem nagyon törte magát, hogy megkeresse. Ugyan éppen csak hatvan méter magasan repült, amikor a baleset történt, eszébe nem jutott, hogy az Iphone túlélhette a zuhanást. Különben is, pont egy mocsaras, vizes rész, egy olvadó gleccser felett repültek.

Mígnem 13 hónappal később, idén szeptemberben hívást kapott egy csapat túrázótól azzal, hogy megtalálták a telefonját. A túrázók azért tudták értesíteni, mert a telefon 13, a szabadban töltött hónap és a hatvan méteres zuhanás ellenére még mindig működött: amikor rádugták egy laptopra, az Haukur Iphone-jaként azonosította.

Snorasson éppen videózott a telefonjával, amikor egy fordulás közben a szél kitépte a kezéből a készüléket. A felvétel sikerült, a telefon végig rögzítette a zuhanást:

Snorrason úgy véli, a telefon azért élhette túl a zuhanást, mert pont egy vastag mohára zuhant. A moha ott akár harminc méter vastag is lehet, ez tompította az esést, és megvédte a telefont az időjárás viszontagságaitól is. A telefon nem csupán túlélte a zuhanást, még működőképes is maradt. Egyedül a mikrofonja nem működik, de az Iphone 6S Plus, Snorrason készüléke nem a legújabb model, ennél ennyi idő után típushibának számít a mikrofon elromlása. "Még mindig tudok csatlakozni a netre, képeket, videókat küldeni. Még telefonálni is tudok, csak nem hallanak" - mondta Snorrason a The Next Webnek. (Via Petapixel)