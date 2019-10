Tíz év börtönt kapott a dallasi rendőr, aki saját lakása helyett tévedésből a szomszédjához lépett be, majd agyonlőtte

Amber Guyger, a dallasi rendőr, aki agyonlőtte szomszédját, miután tévedésből az ő lakásába lépett be. Tíz év börtönre ítélték gyilkosság miatt, az ítélethirdetés előtt az esküdteknek még a rasszista üzeneteket is megmutatták, amiket az ügyészek a telefonján találtak.

Tíz év börtönbüntetést szabtak ki a dallasi esküdtek Amber Guyger helyi rendőrre, aki két éve, saját állítása szerint tévedésből saját otthona helyett egy szomszéd lakásába lépett be, majd amikor meglátta a kanapén fagylaltozó, afroamerikai férfit, azonnal a szolgálati fegyveréhez nyúlt, és agyonlőtte. Azzal védekezett, hogy a lakás jogos tulajdonosát, az akkor 26 éves Botham Jeant behatolónak nézte, aki támadólag lépett fel.

Jean az ügyészek szerint szimplán csak felemelkedett a kanapéról, mint tenné azt bárki, akinek a lakásába hirtelen belép egy vadidegen - aki ráadásul rendőr egyenruhát visel. Az esküdtek az ügyész verzióját fogadták el, ahogy abban is, hogy bár a bérházban, ahol Guyger és áldozata élt, nagyon hasonlóak az emeletek és az ajtók, de pont Guyger Jean lakása könnyen azonosítható volt, mert az ő ajtaja elé ki volt rakva egy távolról is jól felismerhető, nagy, piros matrac lábtörlő.

A bíró ugyan felajánlotta az esküdteknek, hogy gyilkosság helyett a kisebb súlyú emberölés vádjában mondják ki bűnösnek Guygert, ők végül a súlyosabb vádpontban ítélték el. Gyilkosság miatt a texasi törvények szerint 5-99 év börtönt lehet kiszabni. Az ügyészek szimbolikusan 28 év börtönt kértek - ennyi idős lenne most Guyger áldozata, Botham Jean. Az esküdtszék, amely a döntése előtt még azokat a rasszista sms-eket is láthatta, amiket Guyger küldött, végül tíz év börtönre ítélte.

Az ítélet után pár percel rendkívül megrázó jelenet bontakozott ki a tárgyalóteremben. A meggyilkolt Botham Jean fivére, Brandt az ítélet kihirdetése után közölte, hogy megbocsátott Guygernek. "Úgy szeretlek, mint bárki mást. Nem mondom, hogy remélem megrohadsz és meghalsz, mint a bátyám, személy szerint a legjobbat kívánom neked. Ezt nem a családom, vagy bárki más előtt terveztem mondani, de igazából én még csak azt se kívánom, hogy börtönbe kerülj. A legjobbat kívánom neked, mert tudom, hogy Botham is pontosan ezt akarná. És a legjobb az volna, ha Krisztusnak ajánlanád az életed" - mondta, majd miután engedélyt kért és kapott erre a bírótól, odasétált Guygerhez, hogy megölelje.

Ezután a bíró - aki az enyhébb ítélet lehetőségét is felajánlotta az esküdteknek -, Tammy Kemp maga is odasétált Guygerhez. Felcsapta a bibliát János evangéliumának harmadik fejezeténél, annak is a 16. soránál: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Az Egyesült Államok déli részén nagyon elterjedt neoprotestáns egyházak ezt a passzust önmagában is "örömhírként" (Gospel - ezt amúgy általában az Újszövetségre is használják) értelmezik, a Krisztushoz való megtérés az ő értelmezésükben ennek a tételnek az elfogadása. "Itt kell kezdened" - mondta Kemp Brandt Jeans záró üzenetére utalva, majd ő maga is megölelte a gyilkosságért elítélt rendőrnőt.