Kaszinóban bukott le egy budai kokaindíler

A BRFK nyomozói közel 9 millió forintnyi kábítószert foglaltak el, miután elfogtak két terjesztőt és az őket ellátó dílert.

A rendőrség azt írja, „bűnügyi információ merült fel arra vonatkozóan”, hogy a főváros II. kerületében két férfi drogot árul, egy középkorú férfitől szerzik be a cuccot, majd saját vevőkörüknek adják el.

A Bevetési Osztály pénteken elfogta a 45 éves budapesti L. Árpádot és társát, a 43 éves törökbálinti T. Gábort. A lakásaikon közel 400 g kokaint, 300 g zöld színű kábítószergyanús növényi maradványt, a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket, közel 10 millió forintot, 100 eurót, 6100 USA dollárt, autókat és ékszereket foglaltak le.

A rendőrök beazonosítottak egy harmadik dílert is: a 46 éves K. Gábor több budai kerületben is árulta az L. Árpádtól beszerzett drogot. K.-t egy óbudai kaszinóban fogták el, a ruhájában és lakásán is kokaint találtak.

A három férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával kihallgatták és letartóztatták. (police.hu)