Mázli: pont az állatkórház előtt sétáltatta a kutyáit, amikor megcsapta a villám, megmentették

A világ peches embereinek egyik legszerencsésebbike az amerikai Alex Coreas, akinek a mázliját egy biztonsági kamera is rögzítette. A fiatal texasi férfi jó ötletnek tartotta, hogy viharban sétáltassa meg a 3 kutyáját. Éppen egy állatkórház előtt bandukolt velük haza a parkból, amikor megcsapta a villám.

Nem hatalmas, többméteres tűzcsík, hanem petárdarobbanásra emlékeztető, kisebb villanás látszott, de a gazdi úgy zuhant el, mint akit villám csapott meg. Csakhogy mindezt az állatkórházból is látták, így azonnal hárman rohantak Correa segítségére, akinek leállt a szíve, de azonnal szívmasszázst és mesterséges lélegeztetést alkalmaztak rajta. A villámcsapás, ami lyukat vágott az aszfaltba, elszenesítette a férfi ruháit és lerántotta a cipőjét és a zokniját, nagyobb károkat szerencsére nem okozott a szervezetében, így a családja szerint rövidesen elhagyhatja a kórházat. A felvételen is látható, hogy a kutyái ijedten elfutottak, de a rendőrök őket is hamar megtalálták a közeli parkban.

(via ABC News)