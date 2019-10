Most akár százezreket is kereshetsz egy sima videójátékkal

A cégvezetésről és a vállalkozásmenedzsmentről sokaknak az egyenszürke öltönyök és Excel-táblák kiábrándító józansága ugrik be, nem a videojátékok izgalma. Pedig a stratégiai játék nem esik túl távol a pénzügyi tudatosságtól és a vállalkozó szellemtől; tudja ezt mindenki, aki egy óránál többet pepecselt a Theme Parkkal, vagy cyber-földművesként gazdálkodott a Stardew Valley-ben.

Arról, hogy a stratégiai játékokkal valódi pénzt is lehet keresni, a dél-korei StarCraft-bajnokok tudnának sokat mesélni. Az OTP Business által fejlesztett stratégiai játék, az ÜzletRace ehhez annyiban hasonlít, hogy a nyertesek komoly pénzjutalmat vághatnak zsebre, de a játékosonak nem villámgyors reflexekre, hanem gazdasági alapismeretekre és vállalkozói érzékre lesz szükségük.

Ezen fog múlni, hogy ki mennyit kaphat a csaknem kétmillió forintnyi össznyereményből: az első helyezett csapat 900 000, a második 600 000, a harmadik 450 000 forintot vihet haza. A belépési küszöb igazán alacsony: a játékhoz csak nagykorúság, diákigazolvány és csapattársak kellenek – no meg egy számítógép.

Az OTP Business nem lakossági ügyfelekkel foglalkozik, hanem vállalati és önkormányzati pénzügyi termékekkel és szolgáltásokkal is. Nemcsak finanszírozó, hanem partnerként és tanácsadóként is működnek. Folyamatosan kutatják, hogy a korszerű technológiák hogyan használhatók a cégek pénzügyi kihívásainak leküzdéséhez. Több projektjük túlmutat a pénzügyi szolgátatók hagyományos tevékenységein; a felsőoktatási hallgatóknak indított ÜzletRace is ilyen.

Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt évek ötletversenyei után idén kiszélesítették az ÜzletRace tematikáját, hogy a résztvevők életszerű, piaci kihívásokra épülő feladatokon dolgozhassanak. A finanszírozási kérdések fontosak egy gazdasági társaság felépítésekor, de a cégvezetőnek más téren is helyt kell állniuk, így a játékban ezeket a helyzeteket is megpróbálják modellezni.

Játszani is engedd

Üzleti folyamatok megértetéséhez – főleg, ha fiatalokról van szó – tényleg a gamifikáció a legjobb megoldás. A gazdasági stratégiai játékok lelke nem más, mint a vegytiszta matematika, ami éppúgy a valóság számszerűsítésére törekszik, mint egy cég vezetése, ahol minden döntésünknek forintosítható következményei vannak. A jó gazdasági stratégiák lelke az átgondolt kockázat-jutalom (risk & reward) rendszer, ami átlátható folyamatábraként mutatják be a döntések és következmények ok-okozati összefüggéseit.

Az ÜzletRace játékában egy szoftverfejlesztő startup vezetőjeként döntéshozó pozícióba csöppenünk. A szereplők – két egyetemista programozó, Bori és Alex, illetve az építész Balázs – úgy döntenek, hogy megreformálják az építészeti tervezőszoftverek piacát. Beköltöznek az egyikük szüleinek garázsába, elkészítik a szoftver béta verzióját, dolgoznak a piacképes terméken, és várják, hogy jöjjön az első befektetői ajánlat.

Aki játszott már a Game Dev Storyval – ahol egy játékfejlesztő céget kellett ügyesen menedzselnünk –, annak ismerős lesz a fenti sztori. A demó első blikkre inkább feleletválasztásos kalandjátéknak tűnik, nem stratégiának. De ez ne tévesszen meg: az, hogy több benne az életszag, mint a matek, inkább csak a könnyebb átláthatóságot segíti. Ha például nemcsak hírlevélben, hanem a közösségi médiában is megfuttatjuk a termékünket, arról is döntenünk kell, hogy hogyan kezeljük a termékünket kritizáló Facebook-kommentelőket.

Minden választáshoz tartozik egy érték, ami a pénzügyi tudatosságunk, az üzleti érzékünk és a mendzsmentszemléletünk pontszámaihoz adódik hozzá. A biztos sikerhez csapatmunkára, átgondolt együttműködésre és némi számolási készégre is szüksége lesz a csapatnak.

Élőben lesz az igazi

A jelentkezési határidő 2019. október 15-e; másnap indul az október 29-ig tartó selejtező. Bár a demót egyedül is kipróbálhatjuk, a végleges játékban csak háromfős csapatok vehetnek részt: egy csapatkapitány és két játékos. A hivatalos honlapon elérhető regisztrációval a jelentkezők azt is vállalják, hogy személyesen részt vesznek majd a november 8-ra tervezett döntőn.

Az online selejtezőben kapott szituációs és szakmai feladatokat a játékosok feleletválasztással és számbeírással oldhatják meg. A mentett megoldások a selejtező határidejéig módosíthatók, a játékosok pedig csapatként lépnek be és játszanak, így nem kell külön-külön megoldani a feladatokat, és marad idejük a korrekcióra is.

Ha ez megvan, megkezdődik a válaszok kiértékelése; a döntőbe végül 6 csapat 18 játékosa kerülhet. A résztvevőknek itt először egy online üzleti szimulációs játékban kell helyt állniuk – ez bonyolultabb feladat lesz, mint azok, amiket a selejtezőben kellett megoldaniuk. Vállalatirányításhoz kapcsolódó stratégiai döntéseket kell hozni az informatikai részleg, a sales, a marketing, a HR és a finanszírozás területén, méghozzá üzleti és pénzügyi kimutatások alapján. A döntôben a döntések hátteréről, a követett üzleti stratégia helyességéről az OTP Business szakértői előtt prezentálva kell majd számot adni. Ez a szakmai grémium dönt majd arról, hogy melyik három csapat érdemli ki teljesítménye alapján a pénzjutalmakat.

Összegezzünk hát:

1. A nevezési határidő október 15-e;

2. A demót az ÜzletRace hivatalos honlapján próbálhatjuk ki;

3. A versenyre 18 évnél idősebb felsőoktatásban tanuló hallgatók jelentkezhetnek, háromfős csapatokban;

4. Ne felejtsük el alaposan átolvasni a játékszabályt;

5. A selejtező október 16-29-ig tart, ezután következik az elbírálás és a kiértékelés;

6. A döntőt november 8-án tartják az OTP Lab-ben, ahol élőben kell bizonyítanunk;

7. A döntőbe kerülő 6 csapatból 3 csaknem kétmillió forintnyi össznyereményt vihet haza.

Szóval elő a diákigazolvánnyal, a webböngészővel, meg a vállalkozó szellemmel; ki tudja, talán az ÜzletRace főnyereménye adja majd a kezdőtőkét egy olyan vállalkozáshoz, ami miatt érdemes lesz magunkra zárni a garázst.