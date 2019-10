Nem lehet többé nézni az Instagramon, hogy az ismerősök mit lájkolnak

Eltűnik a Following fül az Instagramról, ahol a követett ismerősök tevékenységei láthatók, például az, hogy ki mit lájkolt vagy kommentelt. Egyes felhasználóknál már augusztus óta így megy, de a többségnél csak a héten áll be változás – írja a Buzzfeed News. Az ok, hogy a fejlesztők egyszerűsíteni akarnak, szerintük sokan eleve nem tudják hogy van ilyen fül, vagy nem vágják, mire jó.

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto

Állítólag új funkció is jöhet, az Engadget azt írja, a Facebooktól a múlt hónapban elvett, Group Storiest az Instagramra költöztetik, ott talán majd nagyobb érdeklődés kíséri. Az ezzel a fejlesztéssel készült történeteket csak egyes felhasználók/csoportok láthatják. A Facebookon kb. 6 hónapig lehetett használni, de egy kisebb körön kívül alig volt, aki használta volna, úgyhogy megszüntették. (via HVG)