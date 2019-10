A győri MSZP szerint Borkai lányok mellett már fiúkat is vett magának

"Úgy tűnik, Borkai Zsolt lányok mellett fiúkat is vett magának" - utalt egy mondaton belül négy győri jobbikos önkormányzati képviselőjelölt visszalépésére és a polgármester a múlt hét végén kirobbant botrányára Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke, aki maga is önkormányzati képviselőjelölt. Pollreisz kedden délelőtt 11-kor sajtótájékoztatón reagált Fodor Roland Facebookon tett bejelentésére, mely szerint a Jobbik Győri Alapszervezete öt nappal az önkormányzati választás előtt visszalépteti négy egyéni képviselőjelöltjét, akik az ellenzéki összefogás támogatásával, közös jelöltként indultak volna egyéni választókerületekben.

A győri ellenzék, itt még a jobbikosokkal közös képen. Fodor Roland a felvételen közvetlenül Glázer Tímea polgármester-jelölt jobbján áll. Most azt írta a Facebookon, hogy valójában hónapok óta tervezte a lépést, amivel megakadályozhatja Glázer győzelmét. Fotó: Facebook/Momentum Győr

Győrben 16 képviselőt választanak egyéni körzetből a városi közgyűlésbe, vagyis Fodorék lépésével az ellenzéki szövetség egyéni jelöltjei negyedét bukta. Pollreisz szerint öt nappal a választás előtt ez ügyben már nem tehetnek semmit, azokban a körzetekben nem lesz ellenzéki kihívója a kormánypártok jelöltjének. "De a polgármester-jelöltre ezekben a körzetekben is szavazhatnak" - mondta, egyben azt is megosztotta, hogy reményeik szerint a jobbikosok döntése mozgósíthatja az ellenzék támogatóit, így a többi körzetben akár jobb eredményt is elérhetnek.

Fodor a Facebookon azt írta, hogy a visszalépést hónapok óta tervezték, valójában a közös indulás egy nagy átverés volt, amivel csak azt akarták megakadályozni, hogy az ellenzéki szövetség pártjai frakciót tudjanak alakítani a közgyűlésben. Fodorék akcióját a Jobbik országos vezetése magánakciónak minősítette, amit tovább erősített, hogy a Jobbik győri illetőségű országgyűlési képviselője, Magyar Zoltán kedden Pollreisz mellett állt a szocialista politikus sajtótájékoztatóján.

Pollreisz mindezek alapján feltételezi, hogy a helyi jobbikosok döntésére hatással lehetett Borkai is. Borkai hétfőn "a felolvasott üzenetében harcot hirdetett, ez annak lehet az egyik állomása" - mondta Pollreisz Borkai kamerába olvasott nyilatkozatára utalva, amiben a polgármester azt elismerte, hogy valóban ő látható a felvételeken, és valóban megcsalta a feleségét.