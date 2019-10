Madrid sterilizálná a közparkokban élő papagájokat

Az őshonos madárfajok védelmében a madridi önkormányzat leszámolna a közparkokban élő népes papagájkolóniákkal.

A városvezetés tervével az argentin barátpapagájok kb. 12 ezres populációját 500-ra csökkentenék a spanyol fővárosban befogással és sterilizálással. A jövő őszre időzített akcióra 100 ezer eurót (33,3 millió forintot) szánnának.

A főleg közparkokban fészkelő, élénk zöld színű, kb. 30 cm-es papagájok turistalátványosságnak számítanak, de az önkormányzat és Spanyol Madártani Társaság (SEO) szerint valójában veszélyt jelentenek. Az eredetileg díszmadárként tartott papagájfaj rendkívül jól alkalmazkodik és nagyon szapora is. A szabadon élő példányaik száma 2005-ben még 1700 volt, de mostanra több mint 12 ezer.

A gyorsan növekvő populáció eleszi a táplálékot az őshonos madarak elől, elűzi őket fészkelőhelyeikről, és rájuk nézve végzetes betegségeket terjeszt.

A fák lombkoronáiba épített óriási, gallyakból készített fészektelepeik elérhetik akár a 200 kilót is, ezért könnyen leszakadhatnak, és így az emberekre is kockázatot jelentenek, de a fészkek környékén felhalmozódó ürülék és a nagy zaj miatt is sok a lakossági panasz.

Juan Carlos del Moral, a SEO koordinátora szerint nagyon aggasztó a helyzet, a megoldást a madárvédelmi szakemberek is régóta sürgetik. A probléma ráadásul Madrid mellett más városokat, például Barcelonát vagy Valenciát is érinti. (MTI)