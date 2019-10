Október végén csődöt jelenthet az ENSZ

Megszorításokat kellett életbe léptetni, mert vészesen kevés pénz maradt az ENSZ működési költségeire, közölte Antonio Guterres főtitkár hétfőn New York-ban. Figyelmeztetése szerint a szeptembert 230 millió dolláros hiánnyal zárták, október végére a tartalékok is elfogyhatnak. Hogy biztosítani tudják az alkalmazottak bérét az év végéig, költségcsökkentő intézkedéseket vezettek be: többek közt konferenciákat halasztanak el, utazásokat mondanak le, írja az Euronews.

Guterres közölte: a tagállamok idén csak a 70 százalékát fizették be az ENSZ költségvetésébe annak a pénznek, amely szükséges a működéshez. A békefenntartó műveleteket nem számolva az ENSZ 2018-2019-es működési költségvetése elvben csaknem 5,4 milliárd dollár, és ennek 22 százalékát az Egyesült Államoknak kell befizetnie.