Bulvárlapnak kiszivárogtatott Insta-sztorik miatt estek egymásnak a brit sztárfocisták feleségei

A közelmúlt és a jelen két jelentősebb brit csatársztárjainak feleségei a nyilvánosság előtt vesztek össze, miután Wayne Rooney felesége, Coleen Rooney azt állítja, hogy valaki Jamie Vardy feleségének, Rebekah Vardynak az Instagram-fiókjából szedett le képeket az Insta-sztorijából, hogy aztán azokat továbbadja egy bulvárlapnak, írja a BBC.

Coleen Rooney Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Coleen Rooney elmondása szerint öt hónapon át nyomozta, hogy melyik ismerősén át szivárgohattak ki a zárt fiókjának sztorijai a sajtóhoz, és végül arra jutott, hogy ez csak Rebekah lehetett, mivel addigra már mindenki mást blokkolt az oldalán, kivéve őt. Vardyné ugyanakkor tagadta a vádat.

Coleen Twitteren írt arról, hogy egy ember, akiben megbízott, éveken át szivárogtatott a Sunnak, és hosszas gondolkodás után végül gyanút fogott, majd csapdát állított: mindenki mást letiltott az oldaláról, kivéve Vardy feleségét. Ezután pedig több kamu sztorit is kirakott a sztorijába, kíváncsian várva, hogy fel fognak-e bukkanni a brit bulvárlapban. És elmondása szerint felbukkantak: többek között egy történet arról, hogy épp Mexikóban választja ki a leendő gyermekének a nemét, illetve egy másik történet egy beázott pincéről.

Rebekah Vardy Fotó: Matteo Ciambelli/NurPhoto

Mint meséli, lementette az összes eredeti sztorijának fotóját, melyen látni is, hogy csak egyetlen ember látta őket: Rebekah Vardy.

Coleen Rooney posztja után felrobbant a brit internet, több tízezer megosztás és lájk érkezett a posztjára, és mondani sem kell, de az összes brit lap kiemelten kezeli az esetet, hogy két válogatott csatár felesége ilyen sztoriba keveredett.

Rebekah Vardy is Twitteren reagált, tagadta, hogy bármi hasonlót tett volna, és megírta, hogy sajnálja, hogy Coleen nem vele osztotta meg a gyanúját, mert akkor megváltoztatta volna a jelszavát. Mint állítja, az elmúlt években több embernek is hozzáférése volt a fiókjához, épp mostanában vette észre, hogy olyan embereket is követ, akiket nem is ismer.

Nem akarok viccelődni, de nincs szükségem a pénzre, mi előnyöm származott volna a történeteid eladásából? – kérdezte Vardy, aki hozzátette azt is, hogy gusztustalannak tartja, hogy egyáltalán tagadnia kell a vádakat, és fel kellett volna hívnia az első alkalommal, amikor észlelte ezt.

A Sun nem kívánta kommentálni a történéseket, de a Coleen által kamunak megjelölt három történetet eltüntették a felületeikről.