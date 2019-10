Egy szőci férfi rendszeresen megverte az élettársát, végül egy disznóvágáson minden előzmény nélkül le is szúrta

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt folytatott nyomozást egy 28 éves szőci férfi ellen, aki 2018. november 11-én 14:40 körül az ismerősei családi házának udvarán egy disznóvágáson minden előzmény nélkül többször mellkason szúrta az élettársát.

A helyszínen lévők a férfit lefogták, és a nő segítségére siettek. A mentősök stabilizálták az állapotát, és kórházba vitték. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a nő életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, majd előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. A további adatgyűjtés eredményeként a nyomozó hatóság megállapította azt is, hogy az elkövető a támadás előtt korábban többször is bántalmazta az élettársát, ezért a férfi ellen kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt is folyt a nyomozás.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság lezárta a nyomozást, az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek. (police.hu)