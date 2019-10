Gázrobbanás volt egy szekszárdi társasházban

Gázrobbanás történt egy szekszárdi társasház második emeleti lakásában szerda délelőtt, írja a Katasztrófavédelem. A robbanás miatt a Herman Ottó utcai épület több lakása lakhatatlanná vált, a tűzoltók megkezdték a mentést, a négy lépcsőházból nagyjából száz embert menekítettek ki.

A teol.hu azt írja, a légnyomás több ablakot és ajtót kitört, van, aki arról számolt be, hogy a csempe is meglazult a fürdőszobában. A környéket lezárták. A helyi Rádió Antritt képeket is közölt a házról:

Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint öt embert vitték kórházba, két férfit súlyos, három nőt könnyű sérülésekkel. Ács Rezső, a város fideszes polgármestere pedig az MTI szerint azt mondta, 10-30 lakás sérült meg, az ott élőket az önkormányzat el fogja helyezni. „Tíz, üresen álló önkormányzati bérlakás, kollégiumi férőhelyek, és a szociális főigazgatósághoz tartozó intézmények is rendelkezésre állnak” - mondta.

Itt visszanézhető a Rádió Antritt élő közvetítése a robbanás után: