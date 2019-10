Karácsony: Küldd el a fenébe az összes helikopterező, kurvázó, kábítószerező senkiházit!

Ahhoz képest, hogy elvileg az ellenzék fővárosi kampányzáróját tartották péntek este a Madách téren, szinte minden felszólaló Győrről beszélt, legalábbis ezzel akarták érzékeltetni, hogy amit Borkai Zsolték jachtján láttunk, az az egész rendszert jellemzi. De hogy a nagyjából pár száz fős közönségnek ne csak a beszédekbe csempészett kokózós, kurvázós, lopós poénok maradjanak meg, a beszédek közt - egészen meglepő választással - egy szimfonikus zenekarral próbálták emelkedettebbé tenni a kampányhajrá hangulatát.

Kunhalmi Ágnes és a Változás symphonic orchestra Fotó: Kiss Bence/444

A szokásosnál is dühösebben kiabáló Kunhalmi Ágnes még csak arról beszélt, hogy a Fidesz ugyanúgy akarja szétlopni Budapestet, mint Győrt, a momentumos Fekete-Győr András viszont már Borkai Zsolt hirtelen lemondott sajtótájékoztatójával viccelődött: „azt hittük, lemond, aztán visszaszívta. Ezt is.”

Majd jött Brahms, és a pőrén megmutatkozó gonoszokról beszélő Dobrev Klárától megtudhattuk, hogy Orbán Viktor hiába fenyegetőzik azzal, hogy az ellenzéki vezetést választó településektől elveszi a fejlesztési forrásokat, megüzente neki: „miniszterelnök úr, egy fityiszt lesz beleszólása, hogy milyen fejlesztéseket kapnak a városok a jövőben.” A DK EP-képviselője szerint el kellene venni a jogot a kormánytól, hogy az uniós pénzekről dönthessen, és sokkal tisztábban működhetne a rendszer, ha közvetlenül Brüsszelnél lehetne pályázni.



Fotó: Kiss Bence/444

Arra, hogy miért éppen egy szimfonikus zenekart választottak a szavazók a szavazók felrázására, először Karácsony Gergely adott magyarázatot. Szerinte azért kell a komolyzene a kampányban, mert komolyan veszik Budapestet. És mielőtt előjöttek volna a jachtos poénok, az ellenzék főpolgármester-jelöltje hosszú ígérgetésbe kezdett: a fiatalok lakhatási gondjait a Tiborcz-adóból oldaná meg, a nyugdíjasoknak fűtési támogatást adna, a 14 év alattiaknak ingyenes tömegközlekedést ígért. És az orvosi ellátáson is javítana: „Addig nem épül új stadion, amíg nincs minden kerületben CT”. Majd az ígéreteit úgy foglalta össze, hogy a megválasztják, Budapest olyan lesz, mint Hulk:

nagy, erős és zöld.

Fotó: Kiss Bence/444

„A fideszesek is azt mondják, hogy alkalmatlan vagyok a lopásra"- utalt vissza a Fidesz kampányára, majd hozzátette, hogy a vezetésével az egész városháza alkalmatlan lesz a lopásra. Majd ő sem tudta kihagyni a győri kitérőt. Karácsony szerint „az a mocsok, ami Győrben napvilágot látott, nem egyedi eset, előre tervezett módon lopják szét az országot”. Azt is mondta, hogy nincs két Fidesz, egy Fidesz van, és az velejéig romlott. Ezzel szemben szerinte az ellenzéki politikusok megváltoztak az elmúlt években, és a rivalizálás helyett ma már inkább összefognak. Majd ennek jegyében adott iránymutatást a vasárnapi szavazáshoz is: