Az egyesült ellenzék által támogatott jobbikos lehet Dunaújváros polgármestere

Most már kimondható, hogy a Jobbik legsikeresebb jelenlegi politikusa Pintér Tamás. Miután a tavalyi parlamenti választáson ő szerezte az egyetlen jobbikos egyéni mandátumot, most úgy néz ki, hogy az egyesült ellenzék támogatásával a dunaújvárosi polgármesteri címet is ő nyerte el. (Ha ténylegesen ő akar lenni a Fejér megyei város első embere, le kell mondania a parlamenti képviselői helyéről.)

Pintér ráadásul kényelmes többséggel a háta mögött vezetheti a Duna-parti iparvárost, ugyanis az ellenzék nyerte meg mind a tíz egyéni körzetet, így több mint kétharmados többségük lesz a 14 tagú testületben.

A Fidesz ismét azt a Cserna Gábort indította, aki 9 éve volt Dunaújváros polgármestere. Az ellenzék előzetes reményeit felkorbácsolta, hogy a Fidesz itt bőven az országos átlaga alatt szerepelt a parlamenti választásokon, csak 40 százalékot kapott tavaly tavasszal.

2014-ben a 45,3 százalékot szerző Cserna lazán meg tudta ugyan verni az MSZP-DK-Együtt támogatással sorompóba álló, 33,2 százalékot elérő Pintér Attilát, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy a fideszes jelöltnek négy ellenzéki kihívója is volt, akik közül a jobbikos Pintér Tamás már ekkor egészen jól szerepelt 16 százalékkal és még az önálló pártként jellemzően csak töredékszázalékokat szerző PM embere, Szabó Zsolt is kapott majdnem 5 százalékot.

Az egyéni körzetekben legutóbb tarolt a Fidesz, 10-ből 9-et megnyerve, így a 14 fős közgyűlésbe a kompenzációs listáról bejutottakkal együtt 9 fideszes, 3 MSZP-DK-Együtt támogatású, 1 jobbikos és 1 PM-es ülhetett be.

Egy választással korábban, 2010-ben szintén Cserna-Pintér párbaj volt a polgármesteri székért, Cserna Gábor akkor 47,1 - 29,9-re verte Pintért, miközben a független Pochner László 23 százalékot be tudott húzni.

Az egyéni körzetekben 2010-ben ugyanilyen 9/10-es tarolást mutatott be a Fidesz, egy MSZP-s kakukktojással, a testületbe akkor összesen 3 MSZP-s, 1 jobbikos és 1 LMP-s került be.