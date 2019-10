Karácsony Gergely: Komoly tétekben fogadtam, hogy győzni fogunk

Kisebb torlódást okozott a budapesti főpolgármester-jelölt, amikor leadta szavazatát Zuglóban, a sajtó munkatársait többször is meg kellett kérni, hogy engedjenek utat a többi szavazónak is. A „ramazuriért” Karácsony elnézést is kért a bizottság tagjaitól.

Újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta, bárhogy is alakul a mai választás, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak, mert az már önmagában óriási siker, hogy sikerült az ellenzéki összefogást összehozni. Szerinte a kampány mocskos és durva volt, de reméli, hogy „a budapestiek visszaveszik a városukat”. Arra válaszolva, hogy van-e esélye, Karácsony azt felelte: „Komoly tétekben fogadtam, hogy győzni fogunk.”