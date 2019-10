Orbán: Budapest vesztett egy főpolgármestert, én viszont nyertem egy kiváló tanácsadót

"Budapest vesztett egy főpolgármestert, én viszont nyertem egy kiváló tanácsadót" - kezdte a választási eredményeket értékelő beszédét Orbán Viktor, aki a fővárosi vereségről gyorsan a pártja számára kedvezőbb országos eredményekre terelte a szót. "De a választás nem csak Budapestről szólt. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki nyert. Mindenkinek gratulálok, de külön szeretnék gratulálni az első helyen a Fidesz-KDNP polgármestereinek, a mieinknek" - mondta.

"Mindenki láthatja az eredményekből, hogy ez egy nehéz választási kampány volt, komoly politikai csata, olyan, amilyennek egy pártok közti versenyre épülő demokráciának lennie kell" - mondta, majd elkezdte saját szájíze szerint értékelni az eredményeket. "Amit össze tudunk számolni, és országos eredményt tudunk összedrótozni belőle, abból azt tudom mondani, hogy a Fidesz és a KDNP szövetsége a már megszokott, ötven százalék körüli eredményt hozta" - mondta.

"Úgy tisztességes, hogy köszönetet mondjak Tarlós Istvánnak az elmúlt kilenc évben nyújtott főpolgármesteri tevékenységéért. Nem fogjuk elfelejteni, István, hogy kirángattad Budapestet a csődből. Neked is köszönhető, hogy ilyen szép fővárosunk van" - kanyarodott vissza a főpolgármester-választáshoz. "Úgy volt eddig, kilenc éven keresztül az volt a szokás, hogy a kormánytöbbséget adó politikai erő adta Budapest városvezetését is. Így éltünk az elmúlt kilenc évben. A mai napon a fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik" - mondta, majd tett egy ígéretet is. "

"Mi ezt tudomásul vesszük, az ország és a Budapesten élők érdekében mi készen állunk az együttműködésre"

- mondta.

Majd újra visszatért az országos adatokhoz. A megyei jogú városok eredményeiből azt emelte ki, hogy a 23-ból 13-ban a Fidesz nyert. Az előző választáshoz képest ez komoly visszaesés, 2014 után a 23-ból 20 városban nyert a Fidesz jelöltje. Orbán ezután kiemelte azt az eredményt, amit eleve borítékolni lehetett:

"Megyei közgyűlésből 19 van, a Fidesz 19-et nyert. Szinte meghatottan köszönöm a bizalmat, amit a vidék Magyarországa mutatott. A jövőben is számíthatnak ránk a vidéki magyar emberek" - mondta. Ehhez azért tegyük hozzá, hogy a megyei közgyűlésekre csak a kistelepüléseken élők szavaztak, brutális meglepetés lett volna, ha csak egyben is nyer az ellenzék.

"Ha az ötezer lakos feletti települések polgármestereinek számát nézzük, akkor 147 fideszes polgármester lesz, ebben a versenyszámban is mienk a többség" - keresett újabb statisztikai bontást, amely a Fidesz fölényét mutatta. "A választások azt bizonyították, hogy Magyarország legerősebb pártja továbbra is a Fidesz és a KDNP szövetsége" - értékelte ezt, majd zárásként a lengyel parlamenti választásokra terelte a szót, mert azt a Fidesz szélsőjobboldali szövetségese, a PiS nyerte, ez pedig szerinte Magyarországnak is fontos és jó.

Orbán a lengyel választási eredménnyel zárta, mert szerinte az Magyarország számára is fontos. A lengyel választást Orbánék szélsőjobboldali szövetségese, a PiS nyerte.