Özönlenek a választók, nagyon magas a részvétel

Közzétette friss adatait a Nemzeti Választási Iroda, e szerint az idei önkormányzati választáson délután 5-ig a választásra jogosultak 42,69 százaléka szavazott.

Öt évvel ezelőtt, amikor 17:30-kor közölték a részvételi adatokat, 39,82% volt az arány.

Az 1998-as önkormányzati választáson 39,74 százalék, a 2002-es választáson 45,78 százalék szavazott 17:30-ig. A 2006-os önkormányzati választáson a választásra jogosultak 46,53 százaléka, kilenc évvel ezelőtt 41,77 százalék voksolt 17:30 óráig.



2014-ben 17:30-ig Budapesten 37,34%-nyian, Hódmezővásárhelyen 32,18%-nyian, Győrben 28,19%-nyian szavaztak. A két utóbbi településen az idei választáson ezt már délután háromkor meghaladta a részvétel, most Hódmezővásárhelyen 60,4%, Győrben 38,66% a részvételi arány a délután ötös adatok szerint. Budapesten most délután ötig 44,07% szavazott.



Az elmúlt bő két évtizedben mostanáig 2006 forró őszén volt a legmagasabb a részvétel az önkormányzati választáson. Akkor 17:30-ig országszerte 46,53%, Budapesten 48,1% Hódmezővásárhelyen 44,78%, Győrben 46,15% volt a részvételi arány. Hódmezővásárhelyen már ezt is bőven meghaladta, Budapesten pedig úgy is megközelítette, hogy ezen a választáson fél órával korábban összesítették a részvételi adatokat. Hódmezővásárhelyen idén még a 2018 februári, országos figyelmet kapó időközi választásnál is magasabb a részvételi arány, ott akkor 17 óráig a választók 57,47%-a szavazott.