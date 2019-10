Orbán vereségeként írnak a vasárnapi választásról a világsajtóban

Vasárnap éjjel a világ számos vezető lapja beszámolt a magyar ellenzék sikeréről az önkormányzati választáson. A legtöbb lap az AFP vagy a Reuters beszámolóját vette át, melyekben megszólal a főpolgármesternek megválasztott Karácsony Gergely is, aki elmondta, hogy a huszadikból a huszonegyedik századba fogják átvinni a fővárost, és Budapest zöld és szabad város lesz, mely visszakerül Európába.

A Bloomberg budapesti tudósítója elemzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor számára a vasárnapi vereség volt az elmúlt évtized legnagyobb választási csalódása, és jelzi azt is, hogy hiába a civil társadalom elleni fellépés, illetve a nemzeti média fölötti szinte teljes kontroll, a magyarok egy jelentős része ellenzi Orbán uralmát. Ugyanakkor, teszi hozzá a cikk, ettől ez a hatalom még stabil maradt a választások után is.

A magyarországi fejlemények ráadásul illenek nemzetközi trendekbe is: Törökországban és Lengyelországban is azt lehetett látni az elmúlt években, hogy a nagyvárosok kevésbé voltak fogékonyak a keményvonalas-nativista irányra.

A Bloomberg kitér arra is, hogy az ellenzék ölébe a kampány utolsó időszakában egy politikai ajándék hullott Borkai Zsolt szexvideójával, majd a cikk feleleveníti azt is, hogy ugyan a nagyobb szexbotrányok ritkaságszámba mennek a magyar politikában, de Borkai hajóútja nem tekinthető teljesen elszigetelt esetnek: Orbán rokonai, tanácsadói és szövetségesei a politikai és üzleti életből elég fényűző életet élnek.

Szintén saját cikket szentelt a történteknek a Politico, melyben szintén Orbán elmúlt évtizedének legnagyobb vereségeként értékelik a vasárnapi eredményeket. A cikk külön kiemeli az ellenzéki összefogás sikerességét, azaz hogy országszerte számos helyen sikerült az ellenzéki pártoknak, illetve a civil szervezeteknek közös jelöltet állítaniuk.

Szintén saját cikket szentelt a választásnak a Financial Times, és ők is Orbán 2010 óta elszenvedett legnagyobb kudarcaként ítélik meg a vasárnapi választást. Idézik Karácsonyt, aki szerint október 14-én egy másik országban fognak felébredni a magyarok, egy olyan országban, amelyik elkezdte visszavenni a szabadságát.

A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági lapja kitér arra is, hogy az ellenzéki győzelem azért is jelentős, mert Magyarországon évek óta növekszik a gazdaság, ráadásul az egyik legnagyobb mértékben az egész EU-ban. Szerintük a mostani győzelmek lökést adhatnak annak az ellenzéknek, amelyik az elmúlt választásokon főleg csak vereségeket szenvedett.

A többi lapnál részletesebben foglalkozik az FT a vidéki magyar városokkal, illetve azzal a ténnyel, hogy a választásokon az ellenzék 10 nagyvárosban és 13 budapesti kerületben is felhatalmazást kapott az irányításra. A Financial Times kitér arra is, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek abszolút többsége van a Parlamentben, és megfigyelők szerint alkotmánymódosítással akár vissza is nyeshetik az önkormányzatok hatásköreit. Ugyanakkor elemzők szerint ez veszélyes döntés lenne, mivel egy ilyen lépés még inkább a Fidesz ellen hangolhatja a budapestieket.