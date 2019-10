A Washington Post nem igazán érti, hogyan választhatták újra Borkait egy ilyen botrány után

„Nehezen lehetne botrányosabb politikai válságot elképzelni, mint amibe nemrég Borkai Zsolt keveredett” - írja a győri polgármester újraválasztására rácsodálkozó cikkében a Washington Post, amiben megemlítik, hogy kokózással, prostitúcióval, pénzmosással és korrupcióval kapcsolatban is merültek fel vádak. Hozzátették, hogy még a polgármester pornóoldalakon pörgő videói is kevesek voltak ahhoz, hogy megakadályozzák az újraválasztását.

Borkainak sikerült, Tarlósnak nem Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ugyanakkor az a lap is elismeri, hogy az adriai orgia miatt kirobbant botrány hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje az első nagyobb választási vereségét. Emlékeztetnek arra is, hogy nemcsak Borkairól került elő szexvideó a kampányban, hanem Wittinghoff Tamásról is.