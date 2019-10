Október 15: marad a száraz, szinte nyárias idő

A Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden is marad a meleg és száraz idő. Délelőtt a maradék ködfoltok is feloszlanak, ezt követően pedig országszerte derült, idő várható, maximum a nyugati tájak fölé sodródhat be némi fátyolfelhőzet.



A délies szél helyenként megélénkül, az Észak-Dunántúlon többfelé meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Még este is derült lesz az ég, majd főként az Északi-középhegység térségében köd képződhet, és a Nyugat-Dunántúlon megnövekedhet a felhőzet.

A déli szél az északnyugati megyékben erős marad, másutt gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul majd.

És a hét második felében sem kell nagyobb lehűlésre számítani egyelőre, hétvégén simán lesz napközben 22-24 fok is, csak valamivel több csapadékra kell majd számítani mint a napokban. (met.hu)