Trump azt hitte, Erdogan blöfföl, Erdogan meg azt, hogy Trump majd megfékezi

Tizedik napja nem tud kikeveredni a világ abból a kavarodásból, amit Donald Trump váratlan döntése okozott. Trump október 6-án éjjel, miután telefonon beszélt Recep Tayyip Erdogannal, váratlanul bejelentette, hogy kivonja a szír-török határ térségében állomásozó amerikai különleges erőket. Az amerikaiak azért állomásoztattak it pár tucatnyi katonát, hogy visszatartsák Erdogant Észak-Szíria régóta tervezett megszállásától. Bár Trump másnap kicsit visszakozott ebből, és azzal fenyegetőzött, hogy ha "nagy és bölcsességében" úgy ítéli meg, hogy Törökország "átlépett egy határt", akkor "megsemmisíti" a török gazdaságot, Erdogan mégiscsak bátorításként értékelte a döntést.

Török csapatok és a velük szövetséges szíriai lázadók Manbizs határában. A kurd kézen levő város alá felvonultak a szír kormányerők és orosz szövetségeseik, azokat egy amerikai alakulat próbálja elrettenteni a beavatkozástól. Fotó: ZEIN AL RIFAI/AFP

Az Axios értesülései szerint a drámai végkifejlethez vígjátékba illő cselekmények során vezetett az út.

Mint írják, Erdogan két éven át fenyegetőzött invázióval, ezért az amerikai kormányban mindenki blöffnek vette a fenyegetőzését. Meggyőződésük volt, hogy válasznak elég lesz, ha ők is blöffölnek: ha Trump szembesíti Erdogant, hogy ha bevonul, neki kell gondoskodnia az ISIS-ről, kezelnie a nemzetközi közösség és az amerikai törvényhozók haragját, és belesüllyedni a kurdokkal folytatott háború mocsarába. Úgy vélték, Erdogan ettől majd eléggé megretten.

Csakhogy közben török szempontból kedvezőbbé váltak a feltételek. Az Egyesült Államok mostanra - az éppen cserbenhagyott kurdok hathatós segítségével - lényegében felszámolta az ISIS államát, még ha a fenyegetést nem is. Az ISIS március, utolsó nagyobb végvára elvesztése óta is aktív a térségben, és a török offenzíva kezdete óta már két támadást is magára vállalt. A törökök így is úgy értékelhették, hogy az egyik fő akadály elhárult az inváziójuk elől, az ISIS közel sem jelent már akkora fenyegetést, mint akár csak egy éve, amikor még nagy területeket ellenőrzött Szíriában.

Bár úgy tűnik, hogy elérte célját, az Axios törökországi forrásai szerint Erdogan valójában arra számított, hogy Trump majd erőteljes fellépéssel megakadályozza terve végrehajtását. A lap értesülései szerint Erdogan a 30 kilométer széles megszállási övezetet valójában csak tárgyalási alapnak szánta, sokkal kisebb terület átengedésében reménykedett csak. Így most az a sajátos helyzet alakult ki, hogy Erdogan, aki a belpolitikai nehézségei miatt kezdett heveskedni, most ténylegesen is kénytelen végigvinni a vágyainál sokkal nagyobb inváziót.

Ami máris nagy kavarodást okozott a mindig képlékeny szíriai viszonyokban. A kurdok, miután az Egyesült Államok védelmére már nem számíthattak, a hétvégén kiegyeztek Basár el-Aszaddal és a rezsimét támogató oroszokkal, hogy az orosz légierő támogatását élvező kormányerők is szálljanak be a harcba a bevonuló török csapatok és szíriai szövetségeseik ellen. Így mostanra az a helyzet, hogy a kurdok az Eufrátesztől nyugatra eső legfontosabb városa, Manbizs alá már felvonultak a kormányerők, akiket most egy kis amerikai kontingens próbál visszatartani a szíriai polgárháború óta az ellenzék kezén levő várostól, amit a szír kormányerők és az oroszok most a kurdokkal együtt a törököktől próbálnak megvédeni.

Ha ennyire nem is, de az amerikai belpolitikában is zavarossá vált a helyzet. Miközben Trump ellen éppen folyamatban van az alkotmányos vádeljárás, melyben minden republikánus támogatására szüksége lesz, legfőbb szenátusi szövetségese, Lindsay Graham éppen a képviselőház demokrata elnökével, a Trump elleni eljárást megindító Nancy Pelosival szövetkezik Trump szíriai csapatkivonási döntésének visszavonatása érdekében.

Legalább ennyire jelentős fejlemény Trump szempontjából az amerikai evangéliumi keresztény közösség felháborodása. Ez a társadalmi csoport számít Trump legelkötelezettebb támogatójának, de vezető lelkészeik sorra ítélik el Trumpot, amiért elárulta a kurdokat, akiket a szíriai keresztények védelmezőjének tartanak. A Magyarországon az ATV műsorából ismert Pat Robertson már egyenesen arról beszélt, hogy Trump a döntésével "mennyei mandátumát" kockáztatja. Trump tehát ezzel a döntésével egyszerre tette kockára a törvényhozási támogatottságát, és egy évvel az amerikai elnökválasztás előtt legelkötelezettebb híveit is.